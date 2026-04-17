Crespo.- En el Concejo Deliberante está en estudio en comisión un proyecto de ordenanza enviado por el Departamento Ejecutivo que establece “una Bonificación Remunerativa por Antigüedad para los agentes de la Municipalidad de Crespo que, revistando como personal de planta permanente, sean designados para ejercer cargos o funciones políticas o de conducción dentro del Departamento Ejecutivo Municipal, con exclusión de los cargos de Secretario y Subsecretario”, señala su artículo 1°. El proyecto ingresó en la última sesión del HCD, realizada el miércoles 25 de marzo, y pasó a estudio en comisión.

Cálculo

Para esta bonificación se establecen las siguientes precisiones:

• Se determinará conforme la escala porcentual vigente para el personal de planta permanente;

• Se calculará sobre el haber correspondiente al cargo o función efectivamente desempeñado por el agente comprendido en este régimen;

• Para el cómputo de la antigüedad se considerarán los años de servicios reconocidos al agente;

• Quedan excluidos de la base de cálculo: conceptos no remunerativos y no bonificables; reintegros de Gastos de Función; viáticos, reintegros, entre otros conceptos.

• Se propone que la bonificación se pague por primera vez con los haberes correspondientes a marzo, “sin derecho a reliquidación, retroactivo ni compensación alguna por períodos anteriores”.

Beneficiarios

Serán beneficiarios exclusivamente los agentes que reúnan en forma concurrente las siguientes condiciones: revistar en planta permanente municipal; haber sido designados en un cargo o función política o de conducción en el Departamento Ejecutivo; conservar su cargo en planta permanente; no haber sido designado como secretario o subsecretario.

Quedan excluidos agentes contratados, de planta transitoria, funcionarios externos sin cargo de revista permanente, secretarios o subsecretario, y toda otra persona que no sea personal permanente de la Municipalidad de Crespo.

Argumentos

En los considerando del proyecto se subraya que “el reconocimiento de la bonificación por antigüedad (…) contribuye a jerarquizar el empleo público municipal, fortalecer la profesionalización de la gestión, incentivar la asunción de responsabilidades de conducción por parte de agentes de carrera y evitar que el acceso a funciones políticas o de conducción implique un desincentivo para el desarrollo funcional dentro de la Administración”. Además, se señala que “la designación de un agente de planta permanente para desempeñar un cargo o función política o de conducción no implica, por sí sola, la pérdida de su condición de agente de carrera ni puede traducirse en un perjuicio salarial injustificado en relación con los años de servicios reconocidos”.

‘Corto circuito’ con el sindicato

El proyecto generó un ‘corto circuito político’ con el sindicato Municipal. Su titular, Hernán Miño sintetizó a Paralelo32 que el cuestionamiento gremial es por la no participación de los empleados en la toma de decisiones sobre ese nuevo régimen que los involucra. “Se presenta una ordenanza para aumentar el sueldo a ciertos funcionarios y el sindicato no se entera, la oposición no sabe de qué se trata y los concejales oficialistas no tienen ni idea por qué deben votar sobre tablas una normativa que viene del Ejecutivo. Esto último pasó en la última sesión. Por eso me dirigí al Concejo a charlar con los ediles. No es justo que, a espaldas de todos, se les quiera pagar la antigüedad a empleados contratados que, en realidad son de planta permanente”.

Y agregó: “Como dicen que los sueldos son bajos, a pesar que algunos son de 3 millones de pesos, quieren cobrar la antigüedad del cargo de planta permanente que antes tenían. Con eso, aumentaría un 50%, 70% o más, su ingreso de bolsillo. No aclara la ordenanza a quiénes, ni cómo, ni a partir de cuándo”.

Por esta cuestión, Miño envió a la coordinadora de Recursos Humanos una nota solicitando información sobre los beneficiarios, “qué porcentaje percibirían y sobre qué sueldo se realizaría el cálculo de dicho porcentaje”.