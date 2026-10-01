Con la participación de estudiantes de escuelas secundarias de General Ramírez, concluyó una nueva edición del Concejo Deliberante Juvenil, una propuesta dependiente del Honorable Concejo Deliberante que busca acercar a los jóvenes al funcionamiento de las instituciones y a la elaboración de proyectos para la ciudad.

Durante esta edición fueron aprobadas cinco iniciativas, presentadas por estudiantes de distintos establecimientos educativos.

Uno de los proyectos plantea la creación de un Programa Municipal de Identificación Universal de Comercios e Instituciones mediante pictogramas y sistema Braille, destinado a comercios, industrias e instituciones públicas y privadas. La iniciativa fue presentada por la E.S.J.A. 30 de Octubre y sus autoras son Laura Herminda Eisenacht y Nadina Ailén Pérez.

La E.E.T. N° 114 Justo José de Urquiza presentó un proyecto para la creación de un mural y una campaña de concientización sobre el cuidado responsable de mascotas. La propuesta estuvo a cargo de Clara Elizabeth Chávez Ojeda y Xiomara Nahir Ramos.

Desde el Instituto D-129 Jesús de Nazareth, Catalina Hohnstein y Jazmín Guadalupe Ibarra Blason impulsaron un proyecto de resolución para declarar de interés y promover la realización de un mural por el Día Mundial de la Concientización sobre la Migraña.

La Escuela N° 4 Francisco Ramírez presentó dos iniciativas. Una propone declarar de interés municipal la puesta en valor, ornamentación, diseño estético y embellecimiento de la rotonda principal de ingreso a General Ramírez. La otra solicita incorporar en el sitio web oficial del municipio una sección denominada “Familias de Abrigo-COPNAF”. Los proyectos fueron elaborados por Estefanía Eichhorn y Maximiliano Mansilla.

Por último, desde el Instituto D-176 Madre de Jesús, Carla Belén Sánchez y Haydeé Seidel Herbel presentaron un proyecto de resolución para solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal que gestione la incorporación de nuevas carreras terciarias y universitarias en la ciudad.

La Municipalidad destacó la participación de los estudiantes y su involucramiento en temas vinculados con la vida cotidiana y el desarrollo de General Ramírez.

El Concejo Deliberante Juvenil cerró así una nueva edición con iniciativas que ponen sobre la mesa demandas relacionadas con la accesibilidad, el ambiente, la salud, los espacios públicos, las políticas sociales y las oportunidades educativas para los jóvenes.