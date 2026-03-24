Crespo.- En la noche del miércoles 18 de marzo, en sesión especial, el Concejo Deliberante aprobó por mayoría (nueve votos a favor, una abstención y un voto en contra) el decreto que eleva al Poder Ejecutivo provincial la terna de postulantes para el nombramiento de Juez de Paz de Crespo. La terna está compuesta por los abogados Rocío Guadalupe Rodríguez Mayer, Rocío Dinora Weber y Jorge Alberto Kriger.

El decreto fue aprobado por mayoría de nueve votos. Se abstuvo el concejal oficialista Beltrán Cepeda, que alegó una relación profesional con uno de los ternados, Kriger. En tanto, votó en contra la concejal peronista Nancy Eichhorn, quien reconoció que el mecanismo aprobado está contemplado en nuestra legislación. Pero alegó que la importancia del cargo requiere mayor transparencia en la designación de los postulantes, con un procedimiento concursal mejor que una terna, consideró.

Condonación y donación

En una sesión ordinaria previa a la sesión especial de aprobación de la terna de Juez de Paz, el HCD aprobó una ordenanza que beneficia al Club Atlético Sarmiento, con la condonación de la deuda por la obra de pavimento y cordón cuneta en el frente de calle Pringles. A noviembre de 2025 la suma adeudada asciende a 40.117.998,34 pesos, desglosada en 26.367.399,50 pesos de capital y 13.750.598,84 de intereses.

Entre los argumentos para justificar condonación se destaca que el Club Sarmiento “es un pilar fundamental del tejido social crespense, cuya labor ayuda a elevar la calidad de vida de sus participantes” y que “otorgar esta exención representa un esfuerzo mancomunado de toda la sociedad para sostener a instituciones que se nutren de cuotas mínimas y que, ante la situación económica actual, requieren del apoyo estatal para garantizar su desarrollo”.

También se desafectó y donó al club Tiro Federal Argentino Crespo un tractor de tres ruedas, en desuso, destinado a corte de pasto, que a la entidad le resulta útil para el mantenimiento del predio que ocupa en ex ruta 131, en dirección a Racedo.