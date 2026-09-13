Crespo.- En la sesión del miércoles 9 de septiembre, el Concejo Deliberante autorizó la creación de un crematorio de mascotas en un predio aledaño al casco urbano de la ciudad; también, el alquiler de autos eléctricos infantiles en Parque Evita.

Crematorio de mascotas

Por unanimidad, los concejales autorizaron por vía de excepción a la Empresa Lindt SRL, el permiso de uso del suelo para desarrollar el proyecto ‘Parque del Recuerdo y Crematorio para pequeños, mediano y grandes animales’, que se ubicará en un predio destinado a zona no urbanizable según el código Urbano de la ciudad, ubicado en el ejido de Crespo, sobre ex ruta provincial Nº 131, camino a General Racedo.

La empresa de servicios fúnebres de nuestra localidad “busca ofrecer un entorno destinado a preservar la memoria y brindar a las familias un espacio para recordar a quienes formaron parte significativa de sus vidas”, destaca la norma aprobada.

La firma necesitaba esta ordenanza que le otorga la excepción de uso de suelo para avanzar con la compra del predio, debido a que la decisión de adquirir el terreno y realizar las inversiones necesarias, está directamente vinculada a la factibilidad de su implantación en el lugar propuesto.

Autos eléctricos infantiles

También se autorizó por vía de excepción a Rita Wagner, por un plazo inicial de seis meses, el permiso de uso para la actividad de alquiler de autos infantiles a batería, por minutos, en el sector del Parque Evita ubicado frente a su comercio Clipo, en Mitre y Urquiza.

Entre los argumentos para aprobar el emprendimiento, se señala que ese sector del Parque Evita tendría, con esa actividad “más ocupación, diversión y color ya que ese sector suele ser un espacio vacío”. Además, Wagner ofreció al Municipio vehículos para el Área de Tránsito destinados a clases de educación vial gratuitas. Por último se destacó que el proyecto es sustentable, ya que la empresa de la solicitante, Clipo, invirtió en paneles solares hace más de un año. Esto permitió reducir costos y ser usuario generador que inyecta a la red el excedente no utilizado. Los autitos infantiles se cargarían con esa energía renovable.