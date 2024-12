Crespo.- El bloque de concejales peronistas Más para Entre Ríos, ha decidido salir a confrontar con el gobierno municipal, luego de casi un año de convivencia relativamente calma, período en el que los principales puntos de confrontación desde la oposición estuvieron determinador por una serie de pedidos de informes, de los cuales algunos fueron respondidos en forma insuficiente, en opinión del bloque.

Presupuesto 2025

En diálogo con Paralelo32, el presidente del bloque peronista, Luciano Reca, junto a Nancy Eichhorn y Silvia Ledesma, expusieron las críticas al funcionamiento del cuerpo deliberativo y a la gestión municipal. Estuvo ausente por razones laborales, el concejal Juan Pablo Motta. Los concejales dejaron en claro que han estado siempre abiertos al diálogo, “pero hay cosas que no se pueden pasar por alto”, en referencia a una situación con la que quedaron muy molestos.

– ¿Por qué no acompañaron la ordenanza del presupuesto 2025?

-- Reca: Nuestra postura es no acompañar porque creemos que se destinan partidas presupuestarias para cosas que no son indispensables en este momento de crisis, como el estadio deportivo con los recursos que implica; mientras no se dan recursos para el Parque Industrial, para viviendas o para mayor ampliación de la red de cloacas. No estamos en desacuerdo con el estadio deportivo, pero no es el momento apropiado.

-- Eichhorn: Venimos cuestionando las partidas de sueldo. Tenemos el 70% destinado a sueldos, y no es el sueldo de los trabajadores el problema.

-- Reca: Este año hemos acompañado las reformas presupuestarias para 2024. Fue un presupuesto votado en la gestión anterior, y creemos que era necesario el acompañamiento. Pero vemos que hay una desproporción en gastos corrientes en relación a las obras públicas, que son financiadas por el mismo pueblo.

Distrito comercial norte

– Ustedes hicieron un planteo muy fuerte sobre lo ocurrido en la sesión del 25 de septiembre, cuando se aprobó sobre tablas la creación del Distrito Comercial Norte en Acceso Alfonsin y ruta 12.

-- Eichhorn: Normalmente, cerramos el orden del día 48 horas antes de una sesión. ¿Qué pasó esa semana? Sabíamos que había una tratativa por el centro comercial ‘a cielo abierto’ promovido por un privado. El miércoles 25 nos llegó un correo personal del secretario del HCD (Carlos Holzehuer) diciendo que iba a entrar un proyecto por la creación del distrito comercial norte. Yo respondí que me parecía ‘una desprolijidad’. A las 18, antes de sesión, tenemos una reunión de bloque. En ese momento nos encontramos con la solicitud del presidente del bloque oficialista, Beltrán Cepeda, para hablar con nosotros.

-- Reca: Cuando nos enteramos de la inclusión de este proyecto, Cepeda concurre a nuestra reunión de bloque para explicarnos lo que íbamos a tratar solo una hora más tarde. Y después, en la sesión, nos sorprendimos con la presencia del principal interesado en el tema, el señor Fernando Huck.

-- Eichhorn: Estaba toda la gente de nuestro partido en la reunión de bloque y Cepeda intentó hacer una presentación del proyecto.

– ¿Qué se explicó sobre la presentación del proyecto?

-- Eichhorn: Nosotros asumimos que el bloque oficialista sabía del proyecto, que estaban todos informados. A las 8 de la noche, cuando ‘caen’ Huck y su señora a la sesión, integrantes del bloque oficialista empezaron a sentirse incómodos. Si Cepeda pedía incorporar el tema al orden del día para ser tratado en una sesión siguiente, habría estado todo bien. Pero no fue solo eso, después pidió el tratamiento sobre tablas, sin que la presidenta del HCD y el secretario lo sepan, ni sus compañeros de bloque.

-- Reca: Fue una situación incómoda porque estaba el principal interesado presente en la sesión.

-- Eichhorn: Nos puso contra las cuerdas. Al día siguiente, me fui al bloque oficialista a hablar con ellos y les dije que me parecía poco serio lo sucedido. Porque encima, Cepeda tuvo la osadía de decir que ‘había negociado’ con nosotros, cuando sus compañeros de bancada le preguntaron cómo había actuado.

-- Ledesma: No se justifica que Cepeda haya actuado de esa manera con nosotros y con el resto de los concejales. Cabe destacar que siempre estamos abiertos al diálogo, pero hay cosas que no se pueden pasar por alto, porque ellos no tienen el mismo respeto hacia nuestro bloque.

Por su parte, Eichhorn explicó que le dijo al presidente del bloque oficialista “Beltrán, pasaste por encima de tu presidenta y tu secretario”. Y subrayó que “no me importa qué salgan a decir ahora”, si desde el oficialismo quieren desmentir los dichos y hechos ocurridos en esos días.

Decisiones sin consultar

Otro hecho que ‘colmó la paciencia’ del bloque opositor fue la organización de El Concejo en los Barrios, donde se tomaron nuevamente decisiones sobre dónde y cuándo sesionar sin consensuar, según explicaron los entrevistados. Un tercer hecho disruptivo fue un cambio de horario para una sesión de estudio de proyectos en comisión. “El problema no es cambiar el horario, es hacerlo sin consenso y avisándonos unas horas antes, cuando todos ya tenemos organizado nuestro día”, subrayó Eichhorn.

Proyectos cajoneados

Los concejales peronistas se quejan además, que nunca se analizaron sus proyectos, que ‘fueron cajoneados’. Se les dejó caer el estado parlamentario, que es de sesenta días desde el momento que se incorpora un proyecto en una sesión del HCD, con treinta días más de prórroga, si se otorga para ampliar el período de estudio. Esos plazos los establece la ley provincial 10.027, orgánica de la organización municipal.

“Por ejemplo, sobre el proyecto para traspasar los talleres a la Escuela Técnica, nos dijeron que ‘el Ejecutivo no quiere darle el rédito político al peronismo por esa iniciativa’; si alguien quiere desmentirlo que lo haga, pero yo voy a dormir tranquila, porque sé que no estoy faltando a la verdad”, señaló Eichhorn y agregó: “Puertas adentro, dicen de todo sobre la gestión, pero cuando deben salir a hablar a los ciudadanos, nadie dice nada, nadie sabe nada”.

Reca agregó la queja del “ninguneo sobre la falta de respuesta al informe sobre contaminación del arroyo Espinillo”, curso de agua que pasa por el Acceso Alfonsín y el Parque del Lago. El presidente del bloque recordó que se respondió parcialmente en julio señalando que se iban a tomar muestras de agua para su análisis; pero no están los resultados de ese estudio. “Nos prometieron que iban a entregar prontamente el informe, pero estamos terminando las sesiones ordinarias y aún no tenemos nada”, agregó.

Reclamos y explicaciones

En la sesión del miércoles 27 de noviembre, el bloque peronista presentó dos notas relacionadas con los temas que molestan a la oposición.

• Una nota firmada por Reca exige que “desde la presidencia y la secretaría de este cuerpo deliberativo se realice una explicación concreta que responda a las preocupantes exposiciones presentadas en la sesión ordinaria del miércoles 20 de noviembre por la edil Nancy Eichhorn (publicada en nuestra edición anterior y sobre las cuales se hace referencia en la entrevista, N. de R.). Entendemos que los hechos descritos exponen situaciones vistas por todos en las que el presidente del bloque oficialista tomó decisiones unilateralmente, sin diálogo ni consenso, poniendo en duda la seriedad y objetividad con la que este cuerpo debería manejarse y pasando por encima tanto su figura y jerarquía como la del secretario legislativo, a menos, por supuesto, que ustedes estuvieran en conocimiento de ello y prestaran anuencia para que sucediera”. En otro párrafo se expone que “de repetirse alguna de estas situaciones nos veremos en la obligación de proceder por la vía legal correspondiente, asentando dentro de los procedimientos que refieren a lo contencioso administrativo las irregularidades por las que se ha pasado”.

• Otra nota recuerda a la presidenta del HCD, Jacinta Eberle, “que continuamos a la espera de los resultados de laboratorio sobre la contaminación del arroyo Espinillo que los funcionarios del Ejecutivo, Hofer, Gareis y Schmunk, se comprometieron a entregar en septiembre frente a todos los miembros de este Cuerpo Deliberativo. Nos resulta llamativo el tiempo transcurrido y la ausencia de respuesta sobre este tema tan sensible y delicado para la sociedad. Entendemos que es una falta de respeto hacia este Honorable Concejo, pero además es una falta de cumplimiento de la palabra y del deber de los funcionarios que allí estuvieron y se comprometieron a dar respuesta al informe solicitado”.