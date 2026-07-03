La ciudad de Nogoyá será sede este sábado 4 de julio del quinto encuentro provincial de la Liga de Concejales Justicialistas de Entre Ríos, un espacio que reunirá a ediles de distintos departamentos con el objetivo de intercambiar experiencias y debatir propuestas vinculadas al desarrollo productivo de las ciudades entrerrianas.

La jornada dará continuidad a un ciclo de reuniones que ya se desarrolló en Paraná, Concordia, Villaguay y Concepción del Uruguay, y tendrá como eje central el papel que pueden desempeñar los municipios para impulsar inversiones, fortalecer el entramado productivo y generar empleo.

El desarrollo local como principal desafío

La concejala de Nogoyá y anfitriona del encuentro, Guillermina López, explicó que la convocatoria busca reflexionar sobre el protagonismo que deben asumir los gobiernos locales frente al escenario económico actual.

"El tema principal que nos convoca son los municipios y el desarrollo, el desafío de generar inversión, producción y trabajo. Tiene que ver con fortalecer el rol de los municipios ante la falta de políticas de desarrollo productivo e industrial tanto a nivel nacional como provincial", señaló.

Según indicó, el debate también apunta a construir una visión de largo plazo sobre el crecimiento de las ciudades entrerrianas.

"Pensamos la estructura de nuestras ciudades de cara a 2030 y 2050. Queremos analizar qué herramientas podemos generar y cómo construir una agenda de trabajo conjunto entre el sector público y el privado que fortalezca tanto a las grandes ciudades como Paraná como a localidades intermedias como Nogoyá, donde existe un importante desarrollo industrial y de pequeñas empresas que aún necesita mayor articulación", sostuvo.

El rol de los concejales

López remarcó además que el encuentro cobra especial importancia para aquellos bloques donde el justicialismo ejerce el rol de oposición.

"El desafío es pensar desde los Concejos Deliberantes políticas que impulsen el desarrollo productivo e industrial de nuestras ciudades", afirmó.

Construcción de una agenda común

Por su parte, la concejala de Paraná Luisina Minni consideró que la Liga se ha convertido en un ámbito para construir propuestas concretas destinadas al desarrollo de los municipios.

"La Liga demuestra que el peronismo entrerriano no se quedó únicamente en una posición defensiva. Estamos generando una agenda propia, articulando con el sector privado y discutiendo cómo promover inversiones y empleo genuino en cada ciudad", expresó.

La edil sostuvo que el objetivo del encuentro es avanzar en iniciativas que permitan fortalecer tanto a las ciudades intermedias como a los principales centros urbanos de la provincia.

"No venimos solamente a señalar los problemas. Queremos aportar herramientas reales para planificar el desarrollo productivo desde los territorios. Creemos que el crecimiento de Entre Ríos debe construirse desde cada municipio, con un Estado presente que acompañe ese proceso", concluyó.