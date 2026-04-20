Bajo el título “Carta abierta a los entrerrianos y entrerrianas. El desafío de los municipios en Entre Ríos”, el documento alerta sobre un escenario que ya comienza a sentirse en distintas ciudades: servicios que se demoran, obras que se paralizan y mayores dificultades para dar respuestas básicas a los vecinos.

Menos recursos, más demandas

En el texto, los concejales remarcan que los gobiernos locales —por ser el nivel del Estado más cercano a la ciudadanía— son los primeros en recibir el impacto de la crisis social y económica.

“Ante la baja del consumo o la inestabilidad laboral, las familias no acuden a una idea abstracta, sino a su municipio”, sostienen. Sin embargo, advierten que mientras las demandas crecen, los recursos “se estancan o se reducen”, lo que genera un margen de acción cada vez más limitado.

Servicios afectados y obras detenidas

La carta detalla algunas de las consecuencias concretas de esta situación. Entre ellas, mencionan servicios resentidos, con demoras en respuestas que antes eran ágiles, y la paralización de obras públicas, lo que —afirman— no solo afecta la infraestructura sino también la economía local y el empleo.

Además, cuestionan lo que definen como una “descentralización sin fondos”, es decir, la transferencia de responsabilidades a los municipios sin el acompañamiento financiero necesario. “No es autonomía, es una carga inviable”, remarcan.

Un llamado a revisar el rumbo

Desde la Liga señalan que su planteo no responde a una discusión ideológica sobre el tamaño del Estado, sino a la necesidad de que funcione de manera eficiente en el territorio.

“No buscamos un Estado grande o chico, sino un Estado que funcione donde importa: en lo cercano”, expresaron, al tiempo que insistieron en la importancia de garantizar herramientas y recursos para sostener la gestión cotidiana.

Finalmente, advirtieron que el desarrollo provincial está directamente ligado a la capacidad de los municipios de sostenerse y dar respuestas: “No habrá una Entre Ríos pujante si sus ciudades no pueden sostenerse”.

El documento concluye con un llamado a tiempo para corregir el rumbo y evitar un deterioro mayor en la calidad de vida de las comunidades entrerrianas.