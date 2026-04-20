Política
Concejales justicialistas advierten por la caída de recursos y el impacto en los municipios entrerrianos
La Liga de Concejales Justicialistas de Entre Ríos difundió una carta abierta en la que expresó su preocupación por la situación que atraviesan los municipios de la provincia, marcada —según señalaron— por una reducción de recursos en paralelo a un aumento sostenido de la demanda social.
Bajo el título “Carta abierta a los entrerrianos y entrerrianas. El desafío de los municipios en Entre Ríos”, el documento alerta sobre un escenario que ya comienza a sentirse en distintas ciudades: servicios que se demoran, obras que se paralizan y mayores dificultades para dar respuestas básicas a los vecinos.
Menos recursos, más demandas
En el texto, los concejales remarcan que los gobiernos locales —por ser el nivel del Estado más cercano a la ciudadanía— son los primeros en recibir el impacto de la crisis social y económica.
“Ante la baja del consumo o la inestabilidad laboral, las familias no acuden a una idea abstracta, sino a su municipio”, sostienen. Sin embargo, advierten que mientras las demandas crecen, los recursos “se estancan o se reducen”, lo que genera un margen de acción cada vez más limitado.
Servicios afectados y obras detenidas
La carta detalla algunas de las consecuencias concretas de esta situación. Entre ellas, mencionan servicios resentidos, con demoras en respuestas que antes eran ágiles, y la paralización de obras públicas, lo que —afirman— no solo afecta la infraestructura sino también la economía local y el empleo.
Además, cuestionan lo que definen como una “descentralización sin fondos”, es decir, la transferencia de responsabilidades a los municipios sin el acompañamiento financiero necesario. “No es autonomía, es una carga inviable”, remarcan.
Un llamado a revisar el rumbo
Desde la Liga señalan que su planteo no responde a una discusión ideológica sobre el tamaño del Estado, sino a la necesidad de que funcione de manera eficiente en el territorio.
“No buscamos un Estado grande o chico, sino un Estado que funcione donde importa: en lo cercano”, expresaron, al tiempo que insistieron en la importancia de garantizar herramientas y recursos para sostener la gestión cotidiana.
Finalmente, advirtieron que el desarrollo provincial está directamente ligado a la capacidad de los municipios de sostenerse y dar respuestas: “No habrá una Entre Ríos pujante si sus ciudades no pueden sostenerse”.
El documento concluye con un llamado a tiempo para corregir el rumbo y evitar un deterioro mayor en la calidad de vida de las comunidades entrerrianas.