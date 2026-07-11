Nogoyá.– La Liga de Concejales del Partido Justicialista de Entre Ríos realizó uno de sus encuentros itinerantes en Nogoyá, bajo el lema "Municipios y Desarrollo: el desafío de generar inversión, producción y trabajo". El debate reunió a representantes de distintas localidades de la provincia con el objetivo de construir nuevas agendas legislativas desde los concejos deliberantes, frente a un contexto económico que en ciudades intermedias como Nogoyá ya tiene consecuencias concretas y visibles.

La concejal nogoyaense Guillermina López, una de las anfitrionas del encuentro, fue directa al momento de describir la situación local. "Hace una semana cerró un supermercado muy importante de la ciudad, dejando a siete familias desempleadas. Para una ciudad como la nuestra es realmente triste", afirmó. López trazó una línea directa entre ese caso puntual y el escenario provincial más amplio: "Vemos que cierran empresas en la provincia y en Nogoyá está pasando exactamente lo mismo. También el comercio local atraviesa una fuerte baja de ventas y una recesión que se siente en el día a día".

La edil explicó que el eje del encuentro fue pensar herramientas legislativas adaptadas a municipios que, como Nogoyá, dependen casi exclusivamente del comercio y de pequeñas industrias. "Nos parecía importante poder poner en agenda esta temática que tanto nos preocupa. Fue una temática muy enriquecedora", señaló, y destacó el intercambio de experiencias con concejales de Paraná y Concepción del Uruguay sobre políticas de promoción del empleo e industrialización que puedan replicarse en ciudades más pequeñas.

Proyectos en carpeta

López adelantó que el bloque justicialista trabaja en una serie de iniciativas orientadas a proteger la actividad económica local. Entre ellas mencionó un proyecto para suspender temporalmente nuevas habilitaciones de grandes superficies comerciales, otro para delimitar zonas comerciales en la ciudad, y una futura ordenanza de "compre local" acompañada de herramientas específicas de promoción del empleo. "Hoy empiezan a ser un problema las grandes superficies, los grandes bazares y supermercados, porque le achican las ventas a los comercios de cercanía", explicó.

La concejala también señaló un vacío normativo que considera urgente resolver: "Las ordenanzas de promoción del empleo hoy brillan por su ausencia. La única normativa concreta es la de promoción industrial sancionada en 2015", indicó.

El parque industrial, una deuda pendiente

Uno de los pasajes más críticos de las declaraciones de López apuntó al escaso desarrollo del parque industrial de Nogoyá, un predio de más de cincuenta hectáreas que cuenta actualmente con solo tres empresas radicadas. La edil atribuyó esa situación a la falta de continuidad en las políticas públicas tras el cambio de gestión municipal ocurrido luego de su creación en 2015. "Cuando asumió la siguiente gestión se frenó el avance del parque industrial. Recién el año pasado se pudo normalizar la situación dominial", afirmó, y no ocultó su balance: "Hoy nuestro parque industrial tiene solo tres empresas cuando debería tener muchas más funcionando".

Los encuentros de la Liga de Concejales continuarán recorriendo los departamentos de la provincia. El próximo está programado para el 8 de agosto en Federal. Al cierre del ciclo se elaborará un documento con las conclusiones y propuestas surgidas de cada jornada.