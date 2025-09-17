oncejales del Foro de la Provincia participaron activamente del inicio de la campaña electoral de cara a los comicios de octubre, en un acto encabezado por el gobernador Rogelio Frigerio. La presencia de los ediles ratificó el compromiso político e institucional con el rumbo de gestión que se viene consolidando en Entre Ríos.

Durante el encuentro, el mandatario provincial afirmó que “durante 20 años un mismo signo político dejó a Entre Ríos quebrada, sin obra pública, con rutas destruidas y con un Estado ineficiente donde se acomodaban familiares y amigos del poder”.

En contraste, Frigerio destacó los avances logrados desde el inicio de su gestión: “En apenas 20 meses empezamos a revertir esa dura realidad: rompimos privilegios, ordenamos las cuentas, transparentamos la gestión y cuidamos cada peso del Estado. Por eso hoy estamos todos juntos —libertarios, radicales, PRO y partidos provinciales— defendiendo lo logrado y construyendo un futuro serio y productivo. No podemos permitir el regreso del populismo que llevó a la provincia y al país a la pobreza estructural”.

De cara a las elecciones, el gobernador subrayó que el próximo 26 de octubre será una fecha clave para “defender el cambio con respeto, firmeza y coraje”.

Representación del Foro de Concejales

En el acto estuvieron presentes las principales autoridades del Foro de Concejales de la Provincia:

Micaela Rodríguez , presidenta

, presidenta Beltrán Cepeda , vicepresidente 1°

, vicepresidente 1° Silvia Campos , vicepresidenta 2°

, vicepresidenta 2° Celeste Fuscado , secretaria

, secretaria Karina Percara, tesorera

La participación del Foro en el lanzamiento de la campaña fue interpretada como una ratificación del compromiso de los ediles de continuar trabajando junto al gobernador y a todos los sectores políticos que promueven una Entre Ríos con disciplina fiscal, estabilidad económica y desarrollo productivo.