El bloque de concejales de Juntos por Entre Ríos presentó dos pedidos de informes dirigidos al Departamento Ejecutivo Municipal de Paraná para obtener detalles sobre el uso de los recursos destinados al bacheo y la composición del gasto en personal.

Las iniciativas fueron presentadas durante la sesión del Concejo Deliberante de este martes y tienen como objetivo, según señalaron desde la bancada, reforzar los mecanismos de control sobre la administración de los fondos públicos.

El concejal Maximiliano Rodríguez Paulín, autor de los proyectos, explicó que buscan conocer con precisión los costos de las intervenciones viales y la evolución de los adicionales salariales.

“En obras públicas, exigimos saber el uso exacto, los costos y la trazabilidad del asfalto frío por bache, calle y barrio, para verificar si las reparaciones son eficientes”, sostuvo.

Sobre el segundo pedido, indicó que necesitan analizar los datos correspondientes al período comprendido entre enero y septiembre de 2026, con información sobre adicionales, bonificaciones y horas extraordinarias.

Qué información piden sobre el bacheo

El primer pedido solicita información detallada sobre la producción, el traslado y la aplicación de asfalto en frío desde el 1 de enero de 2026 hasta la fecha de presentación de la iniciativa.

Los concejales plantean la necesidad de conocer cuánto material se utiliza en cada intervención, dónde se aplica, qué superficie se repara y cuál es el costo de cada trabajo.

En los fundamentos, el bloque sostiene que no alcanza con conocer la cantidad total de toneladas producidas o el número general de calles intervenidas. Considera necesario identificar el destino concreto de los recursos para evaluar la correspondencia entre el material utilizado y las tareas ejecutadas.

El pedido también apunta a determinar qué sectores de la ciudad necesitaron reparaciones reiteradas y cuánto costaron esos trabajos.

Según los ediles, esa información permitiría evaluar la eficacia del gasto en mantenimiento vial, teniendo en cuenta que el asfalto en frío ofrece una durabilidad menor que las mezclas en caliente.

Buscan conocer el costo de los adicionales salariales

La segunda iniciativa solicita información sobre la liquidación de adicionales, suplementos, bonificaciones, compensaciones y horas extraordinarias del personal municipal durante el período comprendido entre enero y septiembre de 2026.

Desde el bloque argumentaron que estos conceptos tienen incidencia en el presupuesto y que resulta necesario conocer su magnitud, composición y evolución para ejercer el control legislativo.

En el pedido de informes, señalaron que la masa salarial constituye uno de los principales componentes del gasto municipal y que los montos abonados por encima de los sueldos básicos deben analizarse con información detallada.

El objetivo es obtener datos actualizados que permitan conocer cómo se distribuyen estos conceptos y cuál es su impacto sobre los recursos del municipio.

Juntos por Entre Ríos reclamó respuestas del Ejecutivo

La presidenta del bloque, Silvia Campos, defendió la presentación de las iniciativas y afirmó que la transparencia en el manejo de los fondos públicos debe estar acompañada por información accesible y respuestas completas a los pedidos del Concejo.

“La transparencia y la publicidad de los actos de gobierno no son opcionales: son una obligación institucional”, expresó.

Campos también cuestionó la respuesta que, según indicó, recibió el bloque ante un pedido de informes relacionado con la Fiesta Nacional del Mate, al que calificó como evasivo e incompleto.

“Los paranaenses tienen el derecho absoluto de saber en qué y cómo se gasta cada peso de su dinero; un municipio ordenado es el que rinde cuentas claras y garantiza que los recursos públicos se administren con absoluta responsabilidad”, concluyó.