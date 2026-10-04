El panel estuvo integrado por el Secretario de Justicia de Entre Ríos, Julián Maneiro, el Coordinador de Capacitación y Evaluación de la Secretaría de Deportes, José Martín Amden, y el abogado especialista en Derecho Deportivo, Alcides Fernando Spiazzi.

En su exposición, Maneiro presentó su libro “¿Lo bueno viene en envase chico? Municipios y calidad de la democracia en Argentina”, donde reúne los datos de su tesis doctoral sobre la calidad democrática en 30 municipios del país. Además, abordó la agenda que impulsa el Gobierno provincial en materia de Justicia: Boleta Única de Papel, Ficha Limpia y Ley de Ética Pública.

Por su parte, Amden y Spiazzi detallaron los alcances del proyecto de Ley de Mecenazgo Deportivo que trabajaron junto a la Secretaría de Deportes de Entre Ríos. La iniciativa busca fomentar la participación del sector privado en el financiamiento del deporte.

El mecanismo propone que empresas aportantes puedan derivar parte de lo que tributan en concepto de Ingresos Brutos hacia asociaciones civiles, clubes de barrio o deportistas, obteniendo como contraprestación un beneficio fiscal y la posibilidad de sponsorización.

Del total del aporte, un 20% se retendrá para consolidar un Fondo Solidario destinado a impulsar, estimular y patrocinar actividades deportivas de instituciones o personas que no hayan sido alcanzadas por beneficios previstos en la ley, con especial foco en clubes de barrio y deporte inclusivo para personas con discapacidad.