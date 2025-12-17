Los concejales Sebastián Ramírez y Juana Gómez, integrantes del bloque Juntos por el Cambio, dialogaron con el programa Crespo en Vivo que se emite por FM Boing 93.7 y Paralelo 32, donde brindaron precisiones sobre el trabajo que se viene realizando en la ciudad en relación a la prohibición de la pirotecnia sonora, especialmente de cara a las fiestas de fin de año.

Durante la entrevista, Ramírez recordó que en Crespo se encuentra vigente la Ordenanza Nº 53/20, que prohíbe la pirotecnia sonora y permite únicamente la comercialización de productos lumínicos.

“Estamos haciendo una campaña para que la gente tenga en claro qué productos están autorizados y cuáles no. Todo lo que es sonoro está prohibido”, explicó el edil.

En ese marco, detalló que actualmente solo dos comercios están habilitados para la venta, ambos ubicados sobre calle 25 de Mayo. “Son los únicos que cumplen con todos los requisitos para comercializar pirotecnia lumínica”, aclaró.

Por su parte, la concejala Juana Gómez remarcó que el trabajo de concientización va mucho más allá del cuidado de los animales.

“Nos hemos reunido con protectoras, pero también con personas con discapacidad, adultos mayores, áreas de seguridad y salud. La pirotecnia sonora afecta a muchos sectores de la comunidad”, sostuvo.

Ambos concejales coincidieron en que el eje del abordaje es la empatía y la prevención, y no únicamente el control. “Queremos que se entienda el daño que provoca el ruido. No se trata solo de una molestia, sino de un verdadero malestar social”, señalaron.

En relación a los controles, Ramírez indicó que durante esta época del año se refuerzan las tareas de fiscalización por parte del Municipio, Seguridad Urbana y la Policía, aunque reconoció las dificultades para actuar en el momento.

“Muchas veces cuando se llega al lugar, el hecho ya ocurrió. Por eso apuntamos fuerte a la concientización y al compromiso de la sociedad”, expresó.

Asimismo, recordaron que está prohibida la venta de pirotecnia a menores de 16 años y solicitaron a los vecinos que realicen las denuncias correspondientes ante la venta ilegal o el uso de pirotecnia sonora.

Gómez también destacó el rol de otros actores involucrados: “Bomberos, personal de salud y quienes trabajan en guardias también se ven afectados. Son personas que deberían poder pasar las fiestas en tranquilidad”.

Finalmente, los concejales adelantaron que ya se piensa en profundizar este trabajo durante el próximo año.

“La idea es empezar antes, generar más consenso y avanzar hacia una ordenanza más clara y consensuada, donde todas las partes puedan aportar”, concluyeron.