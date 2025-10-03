El Foro de Concejales de Juntos por Entre Ríos manifestó su apoyo a la decisión del gobierno provincial de alcanzar un acuerdo con distintos municipios para reducir el cobro de tasas municipales en la factura de energía eléctrica.

En un comunicado enviado a esta Agencia, los ediles aseguraron que la medida “impactará en las familias entrerrianas que pagan tasas municipales más altas, siendo un alivio porcentual importante a partir del próximo año 2026”.

La iniciativa se enmarca en la disminución de las tasas de alumbrado público, lo que, según señalaron, representa un beneficio concreto para los vecinos. “Los concejales que integramos el Foro provincial apoyamos e impulsamos toda medida tendiente a mejorar la calidad de vida de los entrerrianos. Allí estaremos, en cada departamento, trabajando en elaborar proyectos de adhesión a la medida anunciada, aún en aquellos municipios donde los intendentes no han logrado interpretar y cuestionan lo que tantas veces reclamaron: alivios de verdad para vecinos que tanto necesitan de estas decisiones del gobierno provincial”, indicaron.

Finalmente, expresaron su alineamiento con la política energética impulsada por el gobernador Rogelio Frigerio: “Coincidimos en todo con el objetivo de lograr que Entre Ríos se transforme en una de las provincias más competitivas en términos de energía. En ese camino vamos: eficiencia y transparencia para más y mejor competitividad energética”.