Integrantes crespenses de la Comisión Directiva del Foro de Concejales de Juntos por Entre Ríos participaron esta semana de una serie de reuniones con funcionarios del Gobierno provincial, en el marco de una agenda de trabajo orientada a canalizar inquietudes de ediles de distintos departamentos.

El miércoles 19 de marzo, la comitiva fue recibida por el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, y posteriormente mantuvo un encuentro con el ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob. Durante las reuniones, los concejales plantearon distintas problemáticas y consultas vinculadas a la gestión local y al funcionamiento de las áreas provinciales.

De la actividad participaron el vicepresidente del Foro, Beltrán Cepeda (Crespo); la tesorera Karina Percara (Concepción del Uruguay); Valeria Torresin (Crespo), del área de prensa y comunicación; y la docente Valeria Barreto (Maciá), entre otros representantes.

Según se informó, uno de los ejes centrales fue fortalecer el vínculo entre los concejales y los distintos organismos del Gobierno provincial, destacando el rol del edil como primer receptor de las demandas de los vecinos. En ese sentido, se buscó avanzar en mecanismos que permitan una mayor articulación y respuestas más ágiles ante las necesidades locales.

La agenda continuó este jueves 20 de marzo con una reunión junto al gobernador Rogelio Frigerio, en la que se trasladaron inquietudes, dudas y distintas situaciones planteadas por los concejales de toda la provincia.

Tras el encuentro, los ediles de Crespo manifestaron su conformidad con los resultados obtenidos. “Estamos satisfechos con la respuesta. Pudimos diagramar cómo vamos a continuar trabajando de aquí en adelante con el Foro y, a su vez, invitar al gobernador a participar de la próxima reunión”, señalaron.

Entre los temas abordados se destacaron el avance de la obra pública y diversas cuestiones vinculadas a la gestión provincial. Los concejales remarcaron la importancia de contar con información precisa para poder transmitir respuestas concretas en cada departamento.

Del encuentro también participó el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, junto a otros miembros de la comisión directiva del Foro provenientes de distintos puntos de Entre Ríos.

Las reuniones forman parte de una estrategia de articulación institucional que busca fortalecer el trabajo conjunto entre los gobiernos locales y la administración provincial.