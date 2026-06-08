Aranguren- La Concejal Gabriela Ledesma, de la Junta Vecinal “Todos por Aranguren”, envió una nota a Paralelo 32, dando a conocer una carta abierta en la cual solicita información al presidente municipal de Aranguren Luis Siebenlist, brindando detalles así del proyecto de Resolución presentado al HCD, solicitando explicaciones sobre publicaciones emitidas el 22 de septiembre por FM 97.3 de Nogoyá, donde un entrevistado agradeció una donación para la Escuela de Gestión Privada N° 242 «San Sebastián» de esa ciudad. Ledesma pide saber:

1. Con cuál autorización ha realizado una importante donación a la Escuela Privada de la ciudad de Nogoyá Nº 242 “San Sebastián”.

2. Qué fondos destinó para realizar dicha donación, informando la imputación y monto.

3. Si no considera que las necesidades de Aranguren son más importantes que las adulaciones recibidas por la importante donación efectuada.

4.- Se sirva informar a nombre de quién realizó la transferencia de fondos.

5.- Se sirva informar en qué se gastó la suma transferida.

6.- Se sirva informar qué control se realizó sobre lo efectivamente recibido por la institución beneficiaria.

7. Si no considera malversación de fondos públicos destinar dinero escaso de Aranguren a jurisdicciones extrañas, que no le competen mantener con dinero del Estado de Aranguren.

8.- Si ha hecho saber tal transacción al Tribunal de Cuentas de Entre Ríos.

9.- Si ha realizado otras donaciones a personas de existencia humana o ideales de otras localidades, en su caso informe de cada una.

10.- Si ha tomado razón de la emergencia que vivimos los arangurenses.

11. Si no le parece que hay personas muy necesitadas en la localidad que merecen el apoyo de la municipalidad sin distinción política.

12. Si no le parece que no habiendo terminado la pandemia hay que extremar el ahorro para atender los problemas “nuestros”, en plena austeridad de pandemia sufrida en la localidad. “Nada tengo en contra de ayudar a la instituciones educativas en estos difíciles momentos, pero entendemos que no hay recursos suficientes en nuestra localidad para derramarlos con generosidad casi a título personal del Sr. Presidente Municipal”, indicó la concejal Ledesma.