La concejal Agustina Tisler, representante del partido "Más para Entre Ríos", expresó su sorpresa y preocupación ante la reciente tala de más de 30 árboles en la ciudad. "No me esperaba el tema de la tala de árboles, fue algo inesperado", declaró Tisler, subrayando que la acción contradice una ordenanza vigente que prohíbe la tala de árboles protegidos.

Tisler informó que ha presentado un pedido de informes al Departamento Ejecutivo Municipal, solicitando una explicación en un plazo de 30 días. "Primero dijeron que lo habían pedido los vecinos, después se salió a decir que era para dar un nuevo valor a la plaza", comentó la concejal. Esta medida ha generado confusión y malestar entre la comunidad, que busca entender las razones detrás de la decisión.

La concejal detalló que se ha reunido con técnicos y abogados para evaluar posibles acciones a seguir. "Se tendría que haber hecho un plan, por lo que en los próximos 30 días esperamos una respuesta, y si no habría que tomar medidas legales porque hay una ordenanza y un decreto que no permite realizar estas acciones", afirmó.

Subrayando la importancia de esta cuestión para toda la comunidad, Tisler mencionó que el pedido de informes ha sido apoyado incluso por figuras políticas de diferentes corrientes, incluyendo a la ex candidata a intendente de Milei y representantes del Vecinalismo. "Esto más allá de lo político es para toda la ciudad, y a este pedido que realizamos lo firmó hasta la ex candidata a intendente de Milei, y también del Vecinalismo", enfatizó.

Consultada sobre por el sitio Debate Abierto sobre los jóvenes participando en la política local, la concejal comentó que "Se observa que a los jóvenes les interesa la política y se quieren involucrar".

Sobre el gobierno provincial y nacional, Tisler expresó sus diferencias y preocupaciones. Respecto a la administración de Rogelio Frigerio, indicó: "No coincido mucho con sus medidas, porque responde al lineamiento de nación, no estoy de acuerdo con las medidas". En cuanto al gobierno de Javier Milei, prefirió no emitir una opinión contundente, diciendo: "No me gusta hablar mal por lo que prefiero guardar mis comentarios, ojalá que me equivoque".