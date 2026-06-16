La provincia de Entre Ríos presentará oficialmente este viernes 19 de junio su Temporada de Invierno 2026 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante una campaña promocional que busca vincular la oferta turística entrerriana con el clima de expectativa generado por la Copa del Mundo.

El acto se realizará a las 12 en la Casa de Entre Ríos y será encabezado por el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, junto al presidente del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (Emturer), Jorge Satto. La actividad reunirá a representantes del sector turístico, empresarios, operadores, prestadores de servicios, medios de comunicación y creadores de contenido.

La campaña llevará el lema “Entre Ríos, Sede Oficial del Invierno” y propone trasladar al ámbito turístico conceptos asociados a la organización de un gran evento internacional. Desde el organismo provincial señalaron que la iniciativa apunta a posicionar a la provincia como escenario de escapadas, encuentros, experiencias gastronómicas, termales y de naturaleza durante la temporada invernal.

Durante la presentación se difundirá el spot oficial de la campaña y se expondrán las principales propuestas que ofrecen las distintas microrregiones entrerrianas para las vacaciones de invierno, destacando el trabajo conjunto entre el sector público y privado para fortalecer la actividad.

Como parte de la estrategia promocional, un bus temático recorrerá distintos puntos del microcentro porteño. En ese marco se desarrollarán acciones de difusión con la participación de “El Carpi”, la mascota turística de Entre Ríos, y promotores que entregarán material informativo, obsequios y realizarán actividades recreativas para el público.

La agenda incluirá además encuentros entre autoridades, empresarios y comercializadores turísticos, con el objetivo de generar nuevos vínculos comerciales y reforzar la presencia de Entre Ríos en uno de sus principales mercados emisores de visitantes.