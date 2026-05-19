Crespo.- El 24 de mayo la iglesia celebra la Fiesta de María Auxiliadora, Patrona del Agro Argentino. En el Barrio San Lorenzo de nuestra ciudad se encuentra el salón parroquial, ubicado en Avenida Independencia y Formosa, bajo esta advocación, en donde a lo largo del año se realizan clases de catequesis, misas, y otras actividades.

La celebración de la fiesta patronal prevé el Triduo de Preparación desde el miércoles 20 al viernes 22, con el rezo del Rosario a las 17.30 horas y seguidamente, la Santa Misa a las 18. El domingo 24, Fiesta Patronal, rezo del Rosario a las 17.30, Santa Misa a las 18 y a continuación la procesión por las calles del barrio.

Se encuentra invitada toda la comunidad, pero especialmente la gente dedicada a las tareas del campo para pedir a la Virgen por nuestra patria y buen tiempo para las cosechas.

Venta de locro

El grupo de trabajo del Salón María Auxiliadora, tiene a la venta su tradicional locro para el sostenimiento del salón parroquial para el lunes 25 de mayo. El valor de la porción es de 10.000 pesos. Pedidos al WhatsApp 343 6115592.