Río Negro.- Bruno se convirtió en el niño más joven de Río Negro en acceder al cambio de identidad. El menor de 6 años realizó el cambio registral con el acompañamiento del área de Diversidad del Ministerio de Desarrollo Social de la provincial.

Desde que Nino eligió llamarse Bruno sus padres lo acompañaron durante todo el proceso y junto a organismos especializados buscaron que la infancia trans sea un camino cómodo de descubrimiento y no un impedimento para la felicidad del pequeño.

“Uno, como familia, lo que va viendo en el tiempo es la insistencia, el marcar determinadas preferencias hacia el género opuesto y escucharlo, entender que no estaba confundido, que no fue solo una etapa, porque las etapas no duran años como sucedió con él”, relató la madre del niño en diálogo con la secretaria de medios de la provincia rionegrina.

“Las infancias trans siempre existieron, pero ahora hay familias que escuchan y acompañan a esos niños y niñas para que puedan ser libres y felices”, agregó la mujer. Además contó que entre los compañeros de Bruno tampoco existieron inconvenientes, por el contrario siempre se mostró feliz, jugando y haciendo todo lo que hace un niño de su edad.

Además destacó el día de la entrega del documento como un día especial para la familia porque “quedo marcado en su DNI su identidad y su nombre”.

Por su parte, en diálogo con el diario Río Negro referente del área Diversidad en el Consejo Provincial de la Mujer, Facundo Somervile señaló que se trata de un antecedente positivo que impulsará nuevos casos, ya que la infancia trans siempre existió pero sin la posibilidad de ser escuchadas o con las herramientas necesarias para realizar un acompañamiento adecuado del menor.