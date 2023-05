Crespo.- Valentina Merlo, presidenta de la filial local de la organización AFS dedicada a los intercambios culturales a nivel internacional, estuvo en la redacción de Paralelo 32 para difundir las actividades de la entidad, que está retomando con renovado ímpetu e interés sus tareas, luego de la pandemia de covid-19. Estuvo acompañada por los jóvenes Matilin Bille, de Francia, y Marco Metrángolo, de Italia, quienes desde agosto de 2022 están en Crespo realizando su experiencia de intercambio.

Estudiantes de intercambio

Matilin Bille es oriundo de Rennes, ciudad ubicada en la región francesa de Bretaña, tiene 17 años, está viviendo en la casa de la familia Pharher-Merlo, hogar de Valentina Merlo. Marco Metrángolo, proviene de Roma, la capital de Italia. Está viviendo con la familia Schaab-Folmer en nuestra ciudad. Ambos cursan el último año del secundario en la Escuela San José.

Matilin y Marco coincidieron en señalar que en sus países estudian más en la escuela secundaria que en Argentina. “Tenemos más exámenes, más intervenciones orales en clase, más trabajos que realizar”, dijo Marco. Matilin en Francia tiene jornada completa de estudio, de 8 a 18; Marco, de 8 a 14 en su país. “Allá hay un cuadernillo por cada materia, con 300 o 400 páginas y se completa en un año. Para un examen es normal estudiar 30 o 40 páginas”, agregó el estudiante romano.

Matilin estudia en un instituto secundario generalista, y eligió como materias principales Matemática, Física, Química y Ciencias de la Ingeniería. Pero comentó que estando en Argentina tuvo un cambio de idea sobre lo que estudiará en la universidad cuando vuelva. Está evaluando pasarse al área de sociales y el aprendizaje de idiomas, “traductor o algo por ese lado”, dijo. Marco, en cambio, está decidido a seguir ingeniería.

– ¿Qué ven en Argentina, qué les llama la atención de nuestro país?

-- Matilin: La gente es más abierta que en Francia, te integran en el grupo mucho fácil más que allá. Como cosa negativa, es que allá tenés menos amigos, pero son más cercanos; acá hay más amigos pero con menos relación intensa.

Marco coincidió con Matilin pero agregó que ser abiertos los argentinos “puede ser negativo o positivo, por tener confianza muy rápido”.

Cambios personales

Al responder qué se llevan como positivo de la experiencia vivida a través de AFS, Matilin señala: “En un año se ven muchas cosas, que parecen difíciles, pero al volver uno a su país se siente más fuerte, más seguro, sabés que te podés adaptar y tener mucha experiencia social con la gente”. Señalo que en un año “estar en otro país, tu mente cambia mucho porque, por ejemplo, yo creía que iba a seguir una carrera científica, pero vi que me gusta mucho descubrir nuevas culturas, aprender idiomas y todo eso. No lo pensaba antes. Descubrí otro cara de mi personalidad, es la mejor cosas que puedo sacar de esta experiencia”.

Marco dijo que nunca “se imaginó hablar otro idioma”, además de italiano, y ahora lo están logrando en poco tiempo con el castellano. Consultado sobre la idea que existe una gran similitud entre argentinos e italianos, por la gran emigración de Italia que llegó al país hace más de cien años, Marco dijo que “se nota similitud cuando se juntan las familias por la atmósfera que hay”.

Diferencias tecnológicas

Ambos jóvenes ven muchas diferencias a nivel tecnológico a favor de sus países sobre el nuestro. Por ese lado, se nota el subdesarrollo en Argentina.

Matilin dijo: “Pero también es cierto que Francia es mucho más chica, tenemos muchas líneas de trenes y aviones. En muchas ciudades hay subterráneo, y acá se ve solo en Buenos Aires. En Rennes tenemos dos líneas de subterráneo. Veo raro que no haya subterráneos en Córdoba o en Rosario. Acá no se usa tanto el tren. Veo que usan mucho el colectivo. Veo que no tienen los mejores trenes del mundo”. Marco también se refirió al transporte. “Acá los colectivos de ciudad son más viejos”.

A su vez, Valentina comentó que les llama la atención que no haya lavavajillas en las casas argentinas, algo muy normal en Europa. En cambio, vieron como algo novedoso las secadoras centrífugas de ropa.

Sobre las telecomunicaciones, Matilin señaló que le resultó raro al principio el gran uso que se hace de WhatsApp en Argentina, “que no es una aplicación muy usada allá”. En Francia se usan más Instagram y Snapchat. WhatsApp es una aplicación más usada por las empresas francesas. Marco se refirió también a las conexiones que en Italia son de 80 gigas y acá se ofrecen promociones “de dos gigas, que es muy poco” en su opinión.

Vivir en Argentina

Los entrevistados también notan muchas diferencias con las distancias que se deben recorrer en nuestro país para llegar a un destino. El joven francés visitó San Luis, Córdoba, Iguazú y recorrió diversas localidades de Entre Ríos. Recorrió también la ciudad de Buenos Aires, que le gustó mucho. Marco visitó el Cerro Champaquí en Córdoba, las cataratas de Iguazú y recorrió otras localidades entrerrianas.

Consultados qué cambiarían de Argentina si tuvieran que vivir en nuestro país, para sentirse a gusto, Matilin respondió: “Vi mucho más racismo acá que allá, es algo que no me gusta. La gente acá no se da cuenta, pero lo vi más globalmente acá”. Agregó que “en realidad, en Europa no se conoce mucho de Argentina” y subrayó: “Me gusta mucho Argentina, me gusta vivir acá, me gusta su cultura. Es mucho más joven que la cultura europea, pero es muy completa, tiene muchas cosas que no conozco todavía y quiero conocer”. Marco también se siente cómodo en nuestro país y agrega “le digo a la gente que si quiere viajar y descubrir lugares, el mundo es muy grande y hay muchas cosas para ver”.

Al estudiante francés le tocó vivir la final Argentina – Francia del Mundial de Catar. “Después de la final, me hacían bromas en la escuela, pero no duró mucho tiempo. Yo, particularmente, soy muy fanático de Messi, si elegí venir a Argentina en gran parte fue por Messi. Entonces, perder Francia fue raro, pero después me sentí feliz que Messi consiga la Copa del Mundo”.

Guerra en Ucrania

Sobre la guerra en Ucrania, ambos jóvenes señalan que no genera tanto impacto en la vida cotidiana de la Unión Europea a la que pertenecen sus países, aunque reconocieron que la gente tiene algo de miedo sobre el futuro. Matilin dijo que allá “no es tan cercana la guerra”. Marco agregó que fue mayor el impacto de la guerra civil en Siria y los atentados del terrorismo islámico en distintos lugares de la Unión Europea. Sobre este punto, Matilin agregó que la política de Francia está más influida por los conflictos con el norte de África que por la guerra en Ucrania.