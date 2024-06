Muchos se preguntan –por supuesto aquellos a los que les gusta la economía y la realidad macroeconómica y financiera tanto de Argentina como del mundo– con quien es mejor informarse, es decir quién tiene “la posta” en esta materia.

Déjenme decirles que si existiera alguien que realmente tuviera esa “posta”, difícilmente lo estaría diciendo públicamente por las redes sociales (Instagram, Youtube, etc) o en los medios, sino que seguramente pertenecería a las grandes élites y por lo tanto no lo va a estar diciendo y manifestando de esa manera. Es más, para tener ese conocimiento justo y preciso, lo más probable es que tenga que estar muy cerca del poder de turno para tener acceso a información privilegiada.

Haciendo esta aclaración, ahora debemos decir que existen muchos analistas muy serios y también otros opinólogos que en muchos casos manifiestan una información sesgada por su ideología, o incluso por su propia personalidad. En ciertos casos algunas de estas personas se inclinan más para dar recomendaciones de inversión (lo cual está muy mal si no son efectuadas por alguien que sea idóneo en la materia y esté en línea con el consabido conocimiento del perfil del inversor). Otros lo hacen tratando de pronosticar hacia dónde va el futuro de la economía en base a las decisiones que esté tomando en ese momento el gobierno de turno y el Banco Central.

En esta amplia gama, tenemos a muchos economistas que se han transformado hoy por hoy en verdaderos influencers con muchísimos seguidores. Para poder elegir a quien seguir creo que lo más convenientes es -primero que nada- tener una formación propia para poder decidir si lo que se está mencionando tiene alguna lógica o no.

Es muy importante -fundamental- no seguir a nadie ciegamente si no se tiene previamente esa formación técnica, para no cometer errores graves. Creo que también es importante al momento de tomar una decisión de a quienes seguir, que esas personas no tengan una afinidad ideológica con la persona que escucha el mensaje. Es decir, se puede seguir a alguien afín al pensamiento de cada uno, pero se debería seguir también a otros que tengan una ideología diferente para, de esa manera, ampliar el razonamiento y tratar de eliminar ese sesgo que como mencioné puede llevar a tener consecuencias.

Ahora bien, y sólo para mencionar a algunos de los más escuchados, debemos nombrar a Salvador Distéfano (economista de Rosario muy relacionado con el sector agropecuario), Marina Dal Poggetto, Diego Giacomini (ex amigo y coautor junto con el presidente Milei), Emmanuel Álvarez Agis (quien fuera viceministro de economía entre 2013 y 2015), Domingo Cavallo (ex ministro de economía). Y por supuesto -a mi criterio claro- uno de los analistas con más información y principalmente con mayor profundidad de análisis es Leandro Ziccarelli, autor del podcast de finanzas más escuchado, llamado “Financiero, Monetario e Irreverente”, y que siempre recuerda que él es “peronista”. Son solo algunos, pero creo que pueden ser muy instructivos para quienes le gusta esa temática.