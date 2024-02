Crespo- Muchas veces se habla del costo de mantenimiento de un automóvil y se cuentan como gastos fijos mínimos, el combustible, la póliza de seguro, eventualmente un garage si no se lo quiere dejar en la calle y no se cuenta con lugar propio, y la cuota de la patente. De ahí en adelante, para quienes quieren ser más ordenados, amortizar el costo del cambio de aceite y filtros que indefectiblemente habrá que hacer al menos una vez al año, según el uso que se haga del vehículo, y si se quiere ser más preciso aun, el del reemplazo de los neumáticos, cambio de pastillas de freno y quizás también de algún elemento de suspensión, siempre sujeto al kilometraje que se haga de la unidad.

Lo que pocos cuentan en el presupuesto de mantenimiento de un auto son los posibles gastos por eventualidades de las que no se está nunca exento. Y el problema es cuando el gasto no sólo no estaba previsto, sino que el precio está completamente fuera de alcance para un bolsillo común, o al menos requiere una erogación de dinero mayor a la imaginada.