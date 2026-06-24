En tarde del sábado 20 de junio, mientras muchos aprovechan para descansar, un grupo de vecinos de distintas localidades entrerrianas trabajó con paciencia y dedicación en la restauración de la ermita ubicada a la vera de la Ruta 12, en el acceso Raúl Ricardo Alfonsín de Crespo. Azulejo por azulejo, flor por flor, van transformando un espacio que pronto lucirá renovado y lleno de color.

La iniciativa es impulsada por Musivarte, un grupo solidario dedicado al mosaiquismo y a la recuperación de espacios públicos mediante el uso de materiales reciclados.

Durante una recorrida realizada por el programa Crespo en Vivo, que conduce Valeria Torresín por Boing 93.7 y el streaming de Paralelo32, la profesora Sandra Krenz explicó que el proyecto nació con el objetivo de embellecer lugares de valor comunitario y religioso, especialmente las pequeñas ermitas que se encuentran a la vera de las rutas entrerrianas.

“Las paredes son como un lienzo en blanco. Nosotros pasamos, las miramos y pensamos qué se puede hacer para dejar una huella”, expresó.

Un proyecto que crece

Aunque la página del grupo fue creada en 2024, la actividad comenzó durante 2023 y desde entonces no ha dejado de expandirse.

Integrantes de Paraná, San Benito, Crespo y otras localidades participan de las jornadas de trabajo, que reúnen a personas de todas las edades.

“Tenemos chicos desde los siete años y no hay límite de edad. Cada uno colabora cuando puede y como puede”, comentó Krenz.

El grupo ya dejó su marca en distintas ciudades de la provincia, incluyendo Crespo, Viale, Paraná, Sauce Pinto y otras localidades, y proyecta continuar interviniendo espacios públicos en diferentes puntos de Entre Ríos.

Arte, reciclaje y compromiso

Una de las particularidades de Musibarte es el aprovechamiento de materiales que, de otro modo, terminarían descartados.

Azulejos rotos, restos de cerámicos, espejos y materiales provenientes de demoliciones son recuperados y transformados en mosaicos que luego forman parte de las obras.

“Lo que para muchos es un descarte, para nosotros es materia prima. Le damos una nueva vida y logramos algo que queda para siempre”, explicó la docente.

La técnica del mosaico tiene además una ventaja importante: su durabilidad.

“Esto no se va a borrar. Van a pasar nuestros hijos, nuestros nietos y seguirá estando”, destacó.

Actualmente, el grupo recibe colaboración de empresas y particulares que donan materiales para continuar con los proyectos.

Trabajo artesanal y paciencia

Durante la jornada, las voluntarias mostraron el minucioso proceso de elaboración de las piezas decorativas.

Algunas preparaban flores con pequeñas venecitas de colores; otras completaban detalles y espacios vacíos del diseño general; mientras un tercer grupo avanzaba con las tareas de colocación sobre la estructura restaurada.

Cada pieza es cortada manualmente y luego ensamblada como si se tratara de un rompecabezas.

Detrás de cada mural hay horas de trabajo silencioso, planificación y dedicación.

Convocan a colaborar

El crecimiento de las intervenciones llevó al grupo a habilitar recientemente una alcancía solidaria destinada a reunir fondos para afrontar gastos de pegamentos, herramientas, elementos de seguridad y materiales complementarios.

También continúan recibiendo donaciones de cerámicos, azulejos, espejos y otros materiales reutilizables.

“No importa si están rotos. Todo nos sirve”, señalaron.

Mientras la restauración de la ermita continúa y aún demandará nuevas jornadas de trabajo, quienes integran Musibarte coinciden en que el objetivo va más allá de la obra terminada: se trata de construir comunidad, recuperar espacios y dejar una huella artística que perdure en el tiempo.

Y lo hacen de la manera más simple: reuniéndose cada vez que pueden, incluso en los feriados, para transformar pequeños fragmentos de cerámica en verdaderas obras colectivas.