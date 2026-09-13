Sociedad
Con las nuevas herramientas comunicativas transmite mensajes religiosos
José María Berme, sacerdote filipino, cumple su misión en la Pquia. San José • Con videos y humor invita a los feligreses a ir a misa, sumando reflexiones y palabras de aliento en tiempos difíciles • Su historia y las actividades que desarrolla con los jóvenes.
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