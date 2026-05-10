Nogoyá.– Durante tres días, la ciudad fue sede de la 5° edición de la Feria del Libro, una iniciativa cultural impulsada por el trabajo articulado entre la Dirección Departamental de Escuelas, el Centro Cultural y Recreativo General Ricardo López Jordán y Fundal NIÑO. El evento se llevó a cabo en las instalaciones del Centro de Jubilados Nacionales de calle Alem, institución que tradicionalmente abre sus puertas para albergar esta propuesta en el marco de las celebraciones por el mes del libro. Durante las cuatro jornadas, el recinto se vio colmado por una masiva participación de estudiantes de todos los niveles, quienes recorrieron los stands con marcado entusiasmo.

Uno de los aspectos más destacados por los organizadores fue la activa presencia de niños y niñas, quienes pudieron disfrutar del contacto directo con los libros. La posibilidad de manipular las obras, explorar sus contenidos y elegir lecturas propias representó una experiencia pedagógica significativa, orientada a fomentar el hábito lector desde edades tempranas y fortalecer la imaginación y el aprendizaje. La feria no solo fue un espacio de exhibición, sino un verdadero punto de encuentro donde el público lector de la ciudad acompañó cada una de las actividades programadas, consolidando el evento como un hito clave en la agenda cultural local.

En este contexto, Gustavo Zair, presidente del Centro Cultural y Recreativo General Ricardo López Jordán, manifestó su agradecimiento a los equipos directivos, docentes y alumnos de los diversos establecimientos educativos de Nogoyá que se hicieron presentes. Asimismo, hizo extensivo el reconocimiento a toda la comunidad que se acercó a participar, validando con su asistencia la importancia de estos espacios. La 5° Feria del Libro volvió a dejar en claro la relevancia de generar ámbitos accesibles y abiertos donde los libros sean los protagonistas, promoviendo el encuentro directo entre la producción literaria y los vecinos de la ciudad.