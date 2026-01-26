Con una destacada presencia de público, el sábado 24 de enero se puso en marcha la edición 2026 del ciclo “Teatro para la Calor”, una propuesta cultural que volvió a consolidarse como uno de los eventos destacados del verano. La jornada inaugural contó con la participación de los elencos de los distintos grupos teatrales y una presentación especial de las estatuas vivientes de “La Sodería” Casa Cultural, que aportaron color, movimiento y dinamismo al inicio del encuentro.

El intendente Marcelo Cerutti fue el encargado de dar la bienvenida a esta nueva edición y de invitar a los presentes a disfrutar de las obras que integran la programación prevista para los dos fines de semana del ciclo. En su mensaje, el mandatario expresó su apoyo al teatro y a la cultura como manifestaciones que trascienden fronteras y agradeció la masiva participación del público.

Por su parte, Andrés Spreafico, director de Integración y Participación Comunitaria, destacó las sensaciones que dejó el primer fin de semana: “Son de alegría, satisfacción y entusiasmo. En todas las obras la sala estuvo colmada o casi colmada de gente. El público se renovó en cada función; muchas personas se quedaron a ver las tres obras de cada jornada, lo que nos llena de satisfacción porque al crespense le gusta consumir teatro y sigue apostando a esta propuesta, como lo hizo durante todo el año”.

En cuanto a la mirada de los directores de las obras presentadas los días 24 y 25 de enero, Micaela Isaac Ojeda y Lucas Kapp, responsables de Algo muy grave del elenco “Atípicos” del IMEFAA, El último viaje del elenco estable del IMEFAA y Debate 2039 del elenco “Atípicos”, expresaron su orgullo por la experiencia vivida: “Como profes/directores y como parte de la organización, es un orgullo y una emoción enorme ver a nuestros actores y actrices disfrutar arriba del escenario y al público reír, reflexionar y aplaudir desde sus asientos”.

Además, destacaron la dinámica del evento, señalando que “los tiempos de espera entre obra y obra resultaron muy ágiles, ya que el público aprovechaba para ir al baño, comer o tomar algo y luego regresaba al oasis climatizado del salón para esperar la próxima función”.

Durante el fin de semana también se presentaron las obras Monólogos, del elenco de adultos “La Estación”, y El Chavo del 8, del elenco adolescente del mismo espacio, ambas dirigidas por Agustina Luz Nanio, además de Te quiero hasta la muerte, interpretada por las artistas ganadoras de la categoría “Expresión Libre” de El Becario en Escena Crespo.

Al respecto, Nanio manifestó su satisfacción por la respuesta del público: “Hubo mucha gente, variedad y comodidad porque en el Salón Municipal contamos con un ambiente climatizado. La verdad es que fue un éxito”.

Para cerrar, Spreafico renovó la invitación al público de cara al próximo fin de semana, cuando continuará el ciclo: “Tenemos mucha expectativa para este nuevo fin de semana. Serán tres días —viernes, sábado y domingo— con presentaciones de elencos independientes, de la ciudad de Ramírez y de los espacios municipales. Ojalá se repita la misma respuesta del público local y de los visitantes a nuestra ciudad”.