Crespo- Autoridades policiales de Crespo y dirigentes de la “Asociación Vecinal de Apoyo a la Comisaría de Crespo” presentaron el lunes 31 de marzo la obra de renovación del techo de la dependencia, realizada con fondos de AVACC.

Los trabajos, que venían siendo postergados, evitarán filtraciones que en días de lluvias causan problemas, incluso con la rotura de equipos de aire acondicionado y computadoras. El problema no era nuevo, pero se fue agravando con el paso del tiempo. Finalmente, el lunes, integrantes de la Comisión mostraron el trabajo terminado, que incide sobre sectores de la Guardia, la Oficina de Sumarios y el pasillo que conecta con Expedientes y el Área de Investigaciones.

El presidente de la Asociación, Nelson Cepeda, destacó el apoyo “de las empresas Julicroc, Roomijs, Santa Isabel, Sack Metalúrgica, Intermia, Neostone, Tecnovo, Hugo Grass e Hijos y el aporte de Omar Franz y Nicolás Kappes, que permitieron que esta mejora se pudiera realizar, representando una inversión superior a los $ 8.000.000. Gracias a su ayuda logramos reducir costos y hacer realidad la mejora”.

Aclaró que “Se ejecutó la reparación de parte del cielorraso y se solucionó la caída de una parte. Resta la pintura interior, tras el reacondicionamiento de los efectos que causó la humedad en las paredes”.

Intentos

En marzo del año pasado se informó que la Provincia de Entre Ríos a través de la institución policial aportaría los materiales y la Municipalidad de Crespo proveería la mano de obra. Pero los compromisos se frustraron y, en consecuencia, la Asociación Vecinal de Apoyo a Comisaría Crespo asumió a su exclusivo cargo la solución.

Recordó que "Estábamos con promesas que no se concretaban y decidimos dejar de esperar y hacer nosotros la obra. Todos los que se sumaron son partícipes necesarios de que esta obra se haya hecho realidad”.

Recordó que “Pasó la reunión en la que prometieron los materiales para el techo y tres meses después nos enviaron una nota planteando que era inviable contar con ese dinero. Lo que sí cumplieron, nobleza obliga, es decir que aportaron una moto”.

“Agradecemos mucho a los socios que aportan su cuota y que permiten tener estas concreciones. AVACC no debería hacerse cargo de la parte edilicia, pero hace 15 años que esperábamos la obra”, agregó.

A modo de reflexión, Cepeda planteó a Paralelo 32 que “Somos conscientes de que la Provincia no pasa un momento sencillo en materia de seguridad, que hay demandas en todos lados, pero la realidad es que Crespo, si no fuera por AVACC, contaría solamente con una camioneta y una moto para recorrer la ciudad. A veces queda la sensación de que nadie ve a Crespo o que no se valora el esfuerzo que hacen AVACC, los socios y los propios policías, en todas sus escalas y rangos, ya que vienen y casi sin dormir hacen todo lo posible para cumplir con todos los recorridos que la ciudadanía demanda. Son pocos y estiran las guardias, sabiendo que Crespo está cada vez más grande, se expandió y sigue expandiendo. No es fácil seguir ese ritmo en materia de seguridad con los pocos recursos que llegan".

Más obras

Como próximos objetivos, Cepeda confirmó a este medio el inicio de una campaña para sumar socios, además de la intención de adquirir un nuevo vehículo para reemplazar a uno de los utilitarios con los que cuenta la dependencia.

Valoró el aporte de los socios y dijo que "La cuota mínima es de $5.000, pero entendemos la situación que atraviesa el país. Si la gente quiere colaborar, con lo que sea, es bienvenido, todo suma. Hoy tenemos aproximadamente 315 socios. No importa la suma que sea, todo nos ayuda. Nos pueden contactar a los integrantes de la comisión e incluso pueden hacerlo a través de las redes sociales, porque vamos a arrancar una campaña de nuevos socios”

Agregó que "se están haciendo gestiones para sumar una Kangoo u otro vehículo similar que se adapte al patrullaje local. Una Kangoo sirve mucho, pero también barajamos otras opciones como una camioneta Hilux, S10, o Ranger. Hay que analizar montos, ventajas y desventajas y decidir a qué vehículo se le puede sacar mejor provecho. Reemplazaría a la Kangoo modelo 2019 que ya cumplió su tiempo de vida útil para lo que es la dinámica de esta comisaría".

Indicó que “Actualmente contamos con dos Kangoo, una S-10, tres motos y dos bicicletas, más el vehículo de Investigaciones. Si bien no se puede dar un número exacto, Crespo tiene poco personal policial, faltarían más agentes, más si tenemos en cuenta que no solo hablamos de Crespo, porque el ejido incluye también a San Rafael y San Juan”