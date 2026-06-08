Lib. San Martín- El programa navideño que prepara Libertador San Martín se llevará a cabo este domingo 20, lunes 21 y martes 22 de diciembre en calle 9 de Julio, para lo cual cada día de 18.00 a 00 se cortará el tránsito y quedará con exclusivo uso peatonal.

Así, como todos los años Libertador ofrecerá una propuesta navideña para la comunidad y sus visitantes. Este año será la iniciativa en una sucesión de días y actividades en calle 9 de Julio y su intersección con 25 de Mayo. Comenzará el domingo 20 y terminará el martes 22 con diferentes actividades, tanto culturales, artísticas, con emprendedores y el Centro de Artesanos de la localidad.

Los comercios podrán extender su horario de atención y exponer sus mercaderías en forma ordenada en la vereda frente a su local. Además, se los invita a sumarse a la decoración que el Municipio dispone para estas fechas, y a ofrecer promociones que puedan ser atractivas para vecinos y/o visitantes. Por otra parte, el Centro de Artesanos “Paula Albarracín” y el Grupo de Emprendedores “El Rincón de Puiggari” realizarán sus respectivas ferias sobre la calle 9 de Julio, compartiendo su propuesta artesanal, textil y gastronómica.

Movilizar la economía

Sin dudas esto representará no solamente una excelente manera de movilizar la actividad comercial local, golpeada por la emergencia sanitaria, sino también una inmejorable oportunidad para adquirir cosas ricas y regalos con características únicas.

En cuanto al protocolo, se respetará el distanciamiento y se solicita a todos los que vayan, ir con barbijos bien colocados. Para los programas centrales artísticos musicales, se ubicarán sillas con el distanciamiento correspondiente.

Para conocer otros detalles del evento, Paralelo 32 dialogó con el coordinador del Área de Turismo Municipal, Diego Re, quien manifestó que, “la intención es promover e incentivar el comercio local, además de resaltar el espíritu navideño en las vidrieras comerciales, las artesanías y a través de los números artísticos”, afirmó.

Destacó que “Los tres días a partir de las 18.00 la peatonal 9 de Julio se transformará en un Paseo de Compras, donde los que deseen podrán recorrer los puestos de artesanos y microemprendedores, juntamente con los comercios que dispondrán de novedades y ofertas especiales”, dijo.

Respecto a los números musicales, mencionó que, “este domingo comenzará con la presentación de Los rusos, una familia conocida en la localidad, con muy buena calidad de música, más que nada clásico. El lunes tendremos la actuación de la Camerata Clásica, por lo cual a partir de las 17.00 se cerrará el tránsito sobre 25 de Mayo a la altura de calle Cervantes, con el fin de instalar escenario, sonido y todo lo necesario para que a la hora establecida nos deleiten con un concierto para toda la familia. El martes finalizaremos con otro gran concierto en vivo, el de Martín Ceraolo”, destacó el coordinador.

El funcionario opinó que “Después del año difícil que tuvimos, queremos que la navidad pueda recobrar un sentido de esperanza y fe. Queremos que la gente pueda disfrutar con la familia, salir juntos de todo esto que nos afectó, sobreponernos entre todos”, concluyó.

Programa

• Domingo 20: 20:30 Concierto en vivo de la Flia. Zakolodkin, proveniente de Rusia, reconocidos por su excelencia en la interpretación instrumental, en el escenario montado en calle 9 de Julio; y 21:30 Gastronomía Saludable con Joary Pavón, que cerrará el ciclo de “Videos Turísticos de Gastronomía Saludable”, publicados en las redes sociales del Municipio. Habrá degustación por parte de los presentes.

• Lunes 21: A las 20:30 Camerata Clásica en Concierto. Con la calidad y excelencia ya reconocidas en todo el país, y habiendo llegado a presentarse en escenarios como el del Teatro Gran Rex en Buenos Aires, esta agrupación celebrará su primer cuarto de siglo de vida con un repertorio navideño. La calle 25 de Mayo se transformará en peatonal desde Cervantes hasta Ángel Gallardo. • Martes 22: A las 20:30 Concierto en vivo con Martín Ceraolo, pianista destacado y docente universitario que se presentará en el escenario de calle 9 de Julio con músicos invitados.