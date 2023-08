El intendente Adán Bahl, junto a la ministra de Gobierno, Rosario Romero, participaron de la puesta en valor de la plaza González Pecotche, ubicada en Don Bosco y Pechotche. En el marco del plan integral para recuperar los espacios públicos, se remodeló el sector de juegos, sumando nuevas luminarias y la incorporación de una cancha de tejo profesional.



“Son espacios en donde la gente disfruta, la felicidad no es un estado permanente, sino que son pequeños momentos y para nosotros ver las plazas repletas de personas, de chicos sobre todo, es por eso que pensamos que tienen muchos más lugares para pasar un rato feliz, un rato en familia”, destacó el presidente municipal.



En relación con la obra de puesta en valor, Bahl destacó: “Esta es una plaza pequeña, pero que también le hemos puesto lo mejor que existe hoy en el mercado, los mejores juegos que existen en la Argentina, el piso anti-impacto, también hemos previsto lo que nos piden los vecinos y las autoridades de la comisión vecinal”.



Para el presidente municipal, una de las prioridades de su gestión ha sido “tener espacios de calidad para que las personas puedan disfrutar; a veces hasta hemos sido criticados por poner las plazas en óptimas condiciones, pero a veces pensamos también que hay gente que no tiene un patio, que no tiene la posibilidad de llevar a los chicos a un club y que es mejor que tener las plazas de la mejor calidad para que los puedan disfrutar. Eso nos hace muy felices, esto hay que cuidarlo, hay que mantenerlo en el tiempo”.



A su turno, la ministra de Gobierno, Rosario Romero, también defendió el plan de la gestión municipal de “mejorar los espacios públicos como espacio de disfrute colectivo, de encuentro de las familias, de encuentro de los vecinos. Creo que establecer continuidad en las políticas de Estado no es una opción, es una obligación, yo creo que ahí no tiene que haber dudas, las cosas buenas hay que continuarlas y esas son cosas que tenemos que ver porque en proyección de futuro, desde luego que la ciudad necesita obras, acá nomás en el Arroyo Colorado”.



En tanto, el secretario de la comisión vecinal Mariano Moreno, Rodolfo Herrera, valoró que se haya escuchado la demanda de la comunidad para recuperar el espacio público y dijo: “Es importante sentirse escuchado por las gestiones que uno hace como vecinalista”.



De la inauguración participaron el secretario de Obras Públicas, Maximiliano Argento, la subsecretaria de Coordinación de Gestión, Noelia Zampa y los concejales David Cáceres, Luisina Minni y Ana Ruberto, integrantes de la comisión vecinal Mariano Moreno y vecinos.