En el Mirador TEC de Paraná se dieron a conocer este viernes los resultados del primer tramo del programa entrerriano de Buenas Prácticas Lecheras (BPL), una iniciativa impulsada por el Gobierno provincial que ya cuenta con 50 establecimientos adheridos y articula el trabajo conjunto del sector público, académico y productivo.

Durante la presentación, el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, destacó el alcance de la propuesta y su impacto en la cadena láctea. “Las buenas prácticas surgen por un requerimiento del consumidor que pide alimentarse con productos que le garanticen calidad e inocuidad; y en el campo ayudan muchísimo a organizar, ordenar y simplificar las tareas del tambo”, expresó.

El programa cuenta con el acompañamiento de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), el Consejo Federal de Inversiones (CFI), organizaciones de productores y entidades de extensión y transferencia tecnológica como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

Bernaudo puso en valor la articulación institucional: “Agradecemos la participación de todos y especialmente al CFI y la UNER por la confianza y el entusiasmo que mostraron en este proyecto. El diseño del mismo fue posible gracias a la participación de distintos actores, con el objetivo central de mejorar la situación del productor lechero”. Asimismo, subrayó que la mejora en la productividad y calidad de la leche entrerriana “va a ir de la mano de un crecimiento de la cadena productiva lechera, desde el tambo a la industria”.

El ministro precisó que los primeros 50 tambos alcanzados representan entre el 7 y el 8% del total provincial y que todos están inscriptos en el Sistema Integrado de Gestión de la Lechería Argentina (Siglea). “Esta cadena de mejoras se logra a través de medidas prácticas y sencillas, pero que tienen un alto impacto”, remarcó.

En esta primera etapa, los establecimientos fueron visitados por auditores que elaboraron diagnósticos individuales y generales, a partir de los cuales se diseñaron planes de mejora específicos para cada unidad productiva.

Desde el ámbito académico, el secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación de la UNER, Gabriel Gentiletti, señaló: “Desde la universidad, consideramos que se conformó un grupo virtuoso, donde interactúa el Gobierno provincial, el sector lácteo y el ecosistema educativo científico-tecnológico. A lo largo de la jornada de hoy veremos reflejados los frutos de esta interacción, y nos comprometemos a continuar participando activamente de este programa”.

Por su parte, el director provincial de Producción Animal, Martín Sieber, recordó que la iniciativa comenzó a gestarse al inicio de la actual gestión, en diciembre de 2023, junto a Horacio Jaureguiberry, ante la necesidad de estructurar un programa específico de Buenas Prácticas Lecheras. Destacó además el respaldo de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP) a través de un fondo del Banco Interamericano de Desarrollo y explicó que el plan piloto se implementó en el departamento Colón con cuatro tambos, experiencia que permitió demostrar el potencial transformador del programa.

La actividad contó también con la presencia del secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Raúl Boc-Ho; el secretario de Industria, Catriel Tonutti; representantes del CFI, autoridades del Instituto de Control de Alimentación y Bromatología (ICAB), de la UEP, del INTA y el rector de la UNER, Andrés Sabella, entre otros funcionarios y referentes del sector.

Con estos primeros resultados, el programa BPL se consolida como una herramienta estratégica para fortalecer la competitividad, la calidad y la sostenibilidad de la producción lechera entrerriana, promoviendo estándares que responden tanto a las demandas del mercado como a la mejora integral de los sistemas productivos.