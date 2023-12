Sé que este artículo no es apto para impresionables, pero no son momentos para eludir la verdad. Esta semana el ministro de Economía ha dado a conocer las primeras medidas económicas del nuevo gobierno entrante del presidente Milei. Debo mencionar que sólo son algunas medidas de emergencia y no un plan estabilizador, porque para eso falta bastante. Entiendo que las medidas fueron un poco escuetas y muchos se han alterado por eso, pero no hay que olvidar (como lo he repetido durante mucho tiempo) que estamos al borde de un espantoso colapso y que las bombas que hay para desactivar son muchas, gigantescas y con alto poder de destrucción.