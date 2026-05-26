La plataforma de viajes compartidos BlaBlaCar, considerada líder mundial en el sistema de carpooling, anunció oficialmente su llegada a la Argentina como parte de un proceso de expansión en ocho países de América Latina. La compañía, nacida en Francia y presente actualmente en 21 países, buscará instalar en el país una modalidad de movilidad colaborativa que ya funciona desde hace más de una década en mercados como Brasil y México.

La propuesta podría tener un impacto especialmente positivo en provincias como Entre Ríos, donde las distancias entre localidades, la conectividad regional y el aumento constante del costo del combustible generan un escenario favorable para este tipo de servicios.

Cómo funciona el sistema

El carpooling o auto compartido consiste en que conductores particulares publiquen viajes que ya tenían previsto realizar y ofrezcan lugares disponibles a pasajeros que necesiten trasladarse hacia el mismo destino, compartiendo los gastos del trayecto.

La plataforma actúa como intermediaria entre quienes viajan y quienes buscan movilizarse de manera más económica, directa y flexible. Según datos de la empresa, la mayoría de los recorridos tienen una distancia promedio de entre 200 y 300 kilómetros.

La llegada de BlaBlaCar a la Argentina coincide con un contexto de fuerte incremento en los costos de movilidad. De acuerdo a datos difundidos por la empresa, el precio de los combustibles aumentó en promedio un 83 por ciento en lo que va del año, situación que vuelve cada vez más costosos los viajes particulares.

Actualmente, llenar el tanque de un vehículo ronda los 80 mil pesos y, según la plataforma, compartir el viaje con pasajeros permite reducir considerablemente el gasto individual del conductor.

Una oportunidad para Entre Ríos

En provincias como Entre Ríos, donde existen numerosas localidades intermedias y pueblos con conexiones limitadas de transporte, el sistema podría transformarse en una herramienta complementaria para mejorar la movilidad cotidiana.

La provincia presenta características que encajan con el modelo que impulsa BlaBlaCar: ciudades medianas conectadas por rutas provinciales y nacionales, estudiantes y trabajadores que se trasladan frecuentemente entre localidades, y una importante circulación hacia centros urbanos como Paraná, Concordia, Gualeguaychú o incluso Rosario y Buenos Aires.

Además, muchos pueblos entrerrianos dependen fuertemente del vehículo particular por la escasa frecuencia de colectivos o la ausencia de conexiones directas, una situación similar a la que impulsó el crecimiento de la plataforma en Brasil.

Desde la empresa remarcan que el carpooling funciona especialmente bien en regiones suburbanas y rurales, donde el auto privado continúa siendo la principal herramienta de movilidad.

Un modelo consolidado en otros países

BlaBlaCar nació en Francia en 2006 y actualmente reúne a más de 29 millones de usuarios activos por año en todo el mundo.

Uno de sus mercados más fuertes es Brasil, donde opera desde 2015 y ya cuenta con más de cinco millones de usuarios activos. Allí, aproximadamente el 80 por ciento de los viajes realizados a través de la aplicación conectan rutas donde no existen otras alternativas directas de transporte público.

El cofundador y CEO de la compañía, Nicolas Brusson, destacó que la llegada al país busca ofrecer una alternativa accesible frente al actual contexto económico.

“Estamos muy emocionados de lanzar BlaBlaCar en Argentina y dar a los más de 45 millones de habitantes del país una opción de movilidad económica y accesible, sobre todo ante el incremento actual en el precio del combustible”, expresó.

Seguridad y comunidad

Uno de los aspectos centrales del funcionamiento de la plataforma es la construcción de confianza entre usuarios. Para ello, BlaBlaCar cuenta con perfiles verificados mediante validación de identidad, correo electrónico y teléfono.

Además, incorpora un sistema de reseñas y valoraciones entre conductores y pasajeros, permitiendo conocer experiencias previas antes de concretar un viaje.

La empresa también informó que dispone de equipos de moderación y atención al usuario destinados a garantizar el cumplimiento de normas y promover una experiencia segura dentro de la comunidad.

Con su llegada a la Argentina, BlaBlaCar busca posicionarse como una alternativa de movilidad colaborativa en un escenario donde compartir gastos, optimizar viajes y mejorar la conectividad entre ciudades pequeñas y medianas aparece cada vez más como una necesidad concreta.