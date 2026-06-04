El plan oficial Ahora 18 entrará en vigencia el 1 de diciembre y se mantendrá hasta el 31 de marzo, según confirmó el Ministerio de Producción a través de un comunicado oficial. Con el objetivo central de impulsar el consumo, el Gobierno extenderá el plan de cuotas que nació bajo el kirchnerismo y sumará nuevos productos.

El plan sigue vigente de jueves a domingo en comercios para productos de origen nacional. «Es un puente hacia una reactivación integral de la economía argentina», aseguró el ministro de Producción, Francisco Cabrera, en el marco de la 22ª Conferencia Anual de la Unión Industrial Argentina (UIA).

Con todo, estos son los 18 rubros en los que se podrá comprar en 18 cuotas sin interés:

1. Línea blanca: aires acondicionados, lavavajillas, lavarropas, secarropas, cocinas, hornos y anafes, calefactores, estufas, termotanques y calderones, heladeras, congeladores y freezers.

2. Indumentaria: prendas de vestir, desde ropa de trabajo y de uso diario, a deportiva y accesorios.

3. Calzado y marroquinería: calzado deportivo y no deportivo. También se incluyen bolsos de mano, maletas, carteras y artículos de cuero.

4. Materiales para la construcción: arena, cemento, cal, yeso, ladrillos, hierro, chapa, pintura, tuberías, griferías y vidrios, entre otros.

5. Muebles: todos los muebles para el hogar.

6. Bicicletas: todo tipo de bicicletas, inclusive las eléctricas, sus partes y piezas.

7. Motos: todas aquellas por debajo de los 50.000 pesos.

8. Turismo: pasajes de ómnibus de larga distancia, pasajes aéreos, hoteles y otros alojamientos turísticos habilitados por el organismo provincial competente, paquetes turísticos comprados en agencias de viaje habilitadas, autos de alquiler, y excursiones y actividades recreativas. Todo dentro del territorio nacional.

9. Colchones y sommiers.

10. Libros: textos escolares y libros de impresión nacional.

11. Anteojos: recetados, adquiridos en ópticas, con un valor de hasta 5.000 pesos.

12. Artículos de librería: artículos escolares como cuadernos, papelería, lápices, lapiceras, mochilas, cartucheras, etiquetas, entre otros.

13. Juguetes y juegos de mesa.

14. Teléfonos celulares 4G: es el único rubro que puede ser adquirido en 12 o 18 cuotas todos los días.

15. Computadoras, notebooks y tabletas.

16. Neumáticos, accesorios y repuestos para automotores y motos

17. Artefactos eléctricos de iluminación de tecnología LED.

18. Instrumentos musicales.

Los comerciantes que ya ofrecen el Ahora 12 no necesitan volver a adherirse de nuevo, y tendrán la opción de ofrecer el plan de 18 cuotas de forma automática desde el 1 de diciembre. «Pueden ofrecer 12, 18 cuotas o ambas modalidades», especificó el Ministerio de Producción en un comunicado.