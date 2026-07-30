Con apenas 17 años, la joven Ivana Jacobi, oriunda de General Racedo, comenzó a dar pasos firmes en el mundo del modelaje. Días atrás fue una de las modelos seleccionadas para desfilar una colección del reconocido diseñador Benito Fernández, una experiencia que definió como "un gran salto" en su carrera.

La adolescente, que integra la agencia Leichner Models, compartió su experiencia en el programa Crespo en Vivo, donde contó cómo fue el proceso de selección, el desfile en Buenos Aires y los proyectos que ya tiene por delante.

Un casting que abrió las puertas de una gran pasarela

Ivana explicó que llegó al desfile tras ser elegida mediante un casting realizado a partir del portfolio enviado por la directora de la agencia, Pamela Leichner.

La presentación se realizó el 26 de julio en el Teatro Multiescena, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde compartió pasarela con otras modelos convocadas por distintas marcas.

"Fue un orgullo representar a la agencia, a mi provincia y al lugar de donde vengo", expresó durante la entrevista.

La experiencia de desfilar para Benito Fernández

Para la joven modelo, participar de una presentación del reconocido diseñador argentino significó uno de los momentos más importantes desde que comenzó a formarse hace poco más de un año.

Durante el evento realizó cuatro salidas a la pasarela, una de ellas con un diseño exclusivo de Benito Fernández.

"Me encantó el vestido, tenía muchos colores y fue una experiencia increíble", recordó.

También contó que el estilismo estuvo a cargo del equipo del diseñador, que definió el peinado y el maquillaje para todas las modelos seleccionadas.

Del secundario a las pasarelas

Ivana cursa el último tramo de la escuela secundaria, estudia inglés y proyecta continuar su formación en el área de la cosmetología o cosmiatría, sin dejar de lado su crecimiento en el modelaje.

Con una estatura de 1,78 metros, reconoce que la alta costura es el rubro que más la apasiona.

"Me gusta mucho la elegancia que tiene la alta costura. Cuando estoy desfilando siento muchas emociones; al principio hay nervios, pero con el tiempo uno aprende a manejarlos", comentó.

Nuevos proyectos en camino

La participación en el desfile de Benito Fernández no será el único compromiso de este año.

La joven adelantó que próximamente participará de una producción fotográfica junto al modelo Hernán Drago, organizada por Leichner Models, y que también formará parte de la 20ª edición del Glam de Primavera, tradicional evento que la agencia realizará en el Centro Cultural y de Convenciones Juan L. Ortiz, de Paraná.

Una oportunidad que nació en Entre Ríos

Con apenas un año de formación, Ivana Jacobi comenzó a abrirse camino en una industria cada vez más competitiva.

Su reciente participación en una pasarela de alcance nacional representa un importante impulso para su carrera y confirma el crecimiento de nuevos talentos entrerrianos en el mundo de la moda.

Mientras continúa con sus estudios y su capacitación, la joven de General Racedo suma experiencias que la acercan a uno de sus principales objetivos: consolidarse profesionalmente en el modelaje y ampliar sus oportunidades tanto en el país como en el exterior.