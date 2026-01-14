Victoria.- La edición 2026 de los carnavales se realizará en el marco del 50° aniversario de ser designada esta ciudad como Capital Provincial del Carnaval, reflejando los anuncios una apuesta fuerte tanto en inversión privada como en organización municipal.

La Comisión Organizadora, integrada por la directora de Cultura Fabiana Manasalli; la directora de Turismo Belén Gil; el responsable artístico Gerardo Arredondo, el concejal Sebastián Zalazar y el empresario inversor Fabián Martínez, dieron detalles en rueda de prensa realizada el día jueves 8 de enero, para ofrecer las primeras informaciones sobre lo que se proponen para el carnaval del presente año.

Vale destacar que gobierno municipal actúa como coordinador general, logística y contralor, mientras que el inversor privado, Fabián Martínez, asume el riesgo empresarial y será el responsable de la infraestructura, garantizando que el evento no genere gastos extraordinarios ni desmedidos para la comuna.

Calendario de Fechas

El carnaval se desarrollará durante los sábados de enero y febrero, cerrando con el fin de semana largo de carnaval.

Fecha Evento Destacado 17 de enero Lanzamiento / Pre-carnaval Presentación de Reinas de comparsas, mises y Portabanderas. 24 de enero 1ª Noche del Carnaval Sorteo de una moto con la entrada paga. 31 de enero 2ª Noche del Carnaval Desfile oficial. 7 de febrero 3ª Noche del Carnaval Elección Departamental. 14 de febrero 4ª Noche del Carnaval Elección Provincial (50º Aniversario). 15 de febrero Carnaval Infantil Especial para los más chicos. 16 de febrero 5ª Noche (Cierre) Última noche de desfile.

Entradas y Ubicaciones

La venta de entradas se realizará en la Municipalidad (mañana 09:00 a 12:30) y en el Cine Teatro Victoria (tarde 19:00 a 21:00).

Precios de Entradas

Anticipadas: $4.000

En puerta (a partir de las 21:00 hs): $6.000

Menores de 10 años: Gratis.

Discapacidad (CUD): Ingreso gratuito para el titular y un acompañante.

Sectores y Comodidades

Sector Precio Detalle Mesa VIP (Frente al escenario) $80.000 Capacidad 4 personas (Silla extra: $20.000). Mesa VIP BIC $60.000 Capacidad 4 personas (Silla extra: $15.000). Mesas General $40.000 Capacidad 4 personas (Silla extra: $6.000). Tribuna VIP $8.000 Ubicación preferencial. Otras Tribunas $6.000 Resto del circuito. Sillas Individuales $6.000 Sectores específicos.

El Circuito y Servicios

Ubicación: Calle Chulengo Núñez (300 metros de pasarela), culminando en calle Ara San Juan.

Accesos: Se habilitarán 3 ingresos: Calle de la Alegría, Costanera (zona Club de Pescadores) y Prefectura/Ara San Juan.

Estacionamiento: $4.000 para autos y $2.000 para motos (No se usará el Óvalo por preservación deportiva).

Consumo interno: La nieve oficial tendrá un valor de $4.000. Habrá 5 cantinas tercerizadas y cierres musicales todas las noches.

Expresiones y Protagonistas

Este año la edición lleva el nombre de Guido Anguilante, en honor al pionero de la radiofonía local y de las transmisiones de carnaval. Se han destinado 150 millones de pesos en premios para las siguientes agrupaciones:

Obrigado: $38.000.000 El Batuque: $38.000.000 Jarana: $29.000.000 Noche de Reinas: $20.000.000 La Fábrica de Pasistas: $16.000.000 Los Reyes del Samba: $9.000.000

Elección de la Representante

Para este 50° aniversario, se implementará un nuevo reglamento más profesional:

Jurados rotativos: Personas idóneas de Victoria y de otras ciudades.

Coloquio abierto: Se evaluará oratoria y cultura general en un evento público que será transmitido por streaming .

Inscripciones: Abiertas en la Dirección de Cultura o vía link en redes oficiales de la Municipalidad.

El circuito será sobre calle Chulengo Núñez, desde Congreso hasta Ara San Juan (la calle del puerto frente a Prefectura).

En todos los casos la habilitación de los ingresos (Calle de la Alegría, Costanera y Puerto) y venta de entradas será a las 21:00.

Eventos adicionales

Todas las noches se cerrarán con un show musical.

Se prevé también la realización del carnaval infantil el domingo 15 de febrero.

Además, la tradicional maratón del carnaval.

Estacionamiento

Sólo por Costanera, con un valor de 4 mil pesos los autos y camionetas, 2 mil pesos las motos.

No estará habilitado como estacionamiento el sector del "óvalo".

Inversión

Fabián Martínez precisó que la inversión que realizará el actor privado es de 150 millones de pesos en premios, de los cuales se adelantó el 20% a las expresiones (30 millones), pagándose el resto en cinco cuotas.

Además, debe realizar una inversión similar en materia de infraestructura organizativa.

Precisó que habrá cinco cantinas distribuidas a lo largo del circuito, las que están tercerizadas.

En lo que respecta al aporte municipal, sabido es que se hace cargo principalmente de la organización artística, y la limpieza del sector en la mañana siguiente, algo sobre lo que Gil resaltó que es un trabajo que se realiza todos los días por lo que no implica un costo más ni horas extra para la Municipalidad.

La edición 2026 lleva por nombre Guido Anghilante, en reconocimiento a quien fuera fundador de LT39 y pionero en la transmisión en directo de los carnavales, decisión que se tomó a sugerencia del locutor Raúl Pedemonte, quien animó los corsos victorienses durante décadas.

Carnestolendas

Habiendo usado en nuestro texto la poco usada expresión “carnestolendas”, vale refrescar que es un equivalente de “carnaval”, nombre que le viene a esta fiesta popular por celebrarse históricamente justo antes de la Cuaresma, y se refiere específicamente a los días previos al Miércoles de Ceniza, como una época de excesos y celebraciones antes del ayuno religioso. La palabra viene del latín dominica ante carnes tollendas, que significa "el domingo antes de quitar las carnes", aludiendo a la abstinencia que seguiría. Abstinencia que nunca se refirió a la milanesa sino a la relación carnal entre personas.