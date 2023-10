Victoria.- El mercado de alquileres sigue complicado, la legislación vigente genera efectos que impactan en la oferta, como consecuencia hay menos casas para alquilar y los propietarios deben afrontar actualizaciones que superan el 100 % anual.

Al respecto el corredor inmobiliario Miguel Guridi, que hace muchos años se dedica al rubro, nos confirma que la situación sigue exactamente igual desde hace mucho tiempo. “Con la explosión de la economía después de la devaluación, el panorama es aún más complicado”, remarca, señalando que “esta realidad se vive en nuestra ciudad y en todo el país, donde cada día es más difícil conseguir inmuebles en alquiler, una realidad que se profundiza en ciudades grandes”.

El Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios indicó que, en base a datos del Centro de Estadísticas e Inmobiliarias, se comprueba que hay un 47% de inmuebles retirados del mercado de alquileres en promedio en el país.

El titular de un inmueble tiene dos opciones; no la alquila y la vende, y los otros que no la ofrecen porque esperan la medidas que tomará en la materia el nuevo gobierno o la posible modificación de la ley. “Al dueño le genera incertidumbre firmar un contrato a tres años sin tener precisiones sobre lo que puede pasar en la volátil economía argentina”. Agregó que “nadie sabe si vamos a celebrar contratos en dólares o soportar una devaluación de la moneda nacional”.

Un contrato de locación, con la ley vigente, tiene una duración de tres años y un reajuste anual en base a un índice que combina el incremento del salario y la inflación, de acuerdo a lo que marca el INDEC. Los que renuevan este mes un contrato vigente tienen un ajuste por actualización inflacionaria del 112 %.

Con respecto a las exigencias, no representan mayores problemas por cuento el tema de las garantías se ha flexibilizado, valen los avales con recibo de sueldo o la firma del propietario de un bien. Esto cambia en las urbes de mayor población donde las exigencias son muchas veces imposibles de cumplir.

Alquileres

Los precios de alquileres varían según la ubicación. Si se trata de una vivienda en buenas condiciones de un dormitorio, sin cochera, puede oscilar entre los 50 y 55 mil pesos mensuales y con guarda-coche 10 mil pesos más. Para Guridi este sería un valor razonable, pero la necesidad de alquilar de la gente puede incidir en los precios ante un mercado en el que la demanda supera ampliamente a la oferta. Además hay que tener en cuenta que, al momento de aplicar el reajuste a los 12 meses, estimativamente tiene un incremento del 10 % mensual en función de los índices económicos.

“Por ahora, casas de un dormitorio todavía se consiguen, pero resulta muy difícil encontrar de 2 y de 3”.

Ventas

“En nuestra localidad es importante la cantidad de casas en venta, lo mismo ocurre en otros lugares del interior del país”, dijo Guridi a Paralelo 32. Agregó que son múltiples los motivos de estas decisiones. En principio, las propiedades que son retiradas de locación porque deciden desprenderse del bien, otros por sucesiones o muchos herederos que no viven en nuestra localidad. Para nuestro entrevistado, los precios de los inmuebles están más bajos que durante la crisis del 2001; “tenemos precios de remate”.

Otro agente inmobiliario comentó, en referencia a este tema, que tenía una casa en venta que se cotizaba a 120 mil dólares y no se conseguía compradores, bajaron el precio a 80 mil y el dueño terminó cerrando la operación a 60 mil unidades de la moneda norteamericana.

De todas maneras, las transacciones no resultan fáciles porque se solicita una cantidad en dólares que el adquirente debe conseguir para poder comprar, ya que estas operaciones no se realizan en moneda argentina. Actualmente se cierran pocas operaciones y se venden las de menor valor.

Proyecto en espera

La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de Ley de Alquileres, con modificaciones (ver aparte), que tiene que ser aprobado por la mayoría de Senadores, de manera que pueden ocurrir dos cosas, si no se establecen cambios en el texto y se consiguen los consensos, se aprueba. Si tiene modificaciones que implementan los legisladores de la Cámara alta, debe volver para que sean ratificados por diputados.

Qué dice la norma aprobada en diputados

El texto que fue aprobado por la mayoría de diputados, propone lo siguiente:

- Duración: el plazo mínimo de duración de los contratos es de 2 años, volviendo al esquema anterior a la actual ley.

- Aumentos de alquileres: se establece el mecanismo de "acuerdo entre las partes" para revisar los incrementos de los precios de alquileres "por intervalos de entre cuatro (4) y doce (12) meses", "pudiendo aplicar a tales efectos el índice de precios al consumidor (IPC), el índice de precios mayoristas (IPM) y/o el índice de salarios (IS), elaborados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) o una combinación de dichos índices".

- Ingreso: no podrá exigirse al inquilino el pago de alquileres anticipados ni depósitos de garantía superiores a un mes.

- Reparaciones: el propietario deberá hacerse cargo de las reparaciones urgentes en no más de 24 horas desde la notificación del inquilino y en no más de 10 días corridos en caso de reparaciones no urgentes.

- Cancelación de contrato: el contrato puede ser resuelto antes de que expire su plazo por parte del inquilino, pero no antes de los primeros seis meses de contrato. Si la notificación se realiza con al menos tres meses de anticipación, no corresponde pago de ninguna suma.