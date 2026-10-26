La proximidad geográfica entre Entre Ríos y Uruguay ofrece distintas alternativas para quienes quieran viajar al país vecino y participar de las actividades previstas durante la visita del papa León XIV.

Según el cronograma difundido en el material de referencia, el recorrido comenzará el viernes 6 de noviembre en Montevideo, con una ceremonia de bienvenida en Plaza Independencia. El sábado 7, el Pontífice celebrará una misa a las 10:00 en Paysandú y regresará a la capital uruguaya para encabezar una vigilia en el Estadio Centenario. Finalmente, el domingo 8 oficiará una misa en Florida, antes de continuar su viaje hacia Argentina.

Para los habitantes de Entre Ríos, los puentes internacionales que conectan ambos países permiten organizar el traslado según la ciudad de partida y las actividades a las que se quiera asistir.

Tres pasos fronterizos para cruzar desde Entre Ríos

Los principales cruces internacionales que conectan la provincia con Uruguay son los siguientes:

Colón–Paysandú: el puente internacional General José Gervasio Artigas permite llegar directamente a Paysandú, una de las ciudades incluidas en el recorrido papal.

el puente internacional General José Gervasio Artigas permite llegar directamente a Paysandú, una de las ciudades incluidas en el recorrido papal. Concordia–Salto: el paso internacional de Salto Grande ofrece otra alternativa para quienes viajan desde el centro y norte de Entre Ríos. Desde Salto se puede continuar hacia Paysandú.

el paso internacional de Salto Grande ofrece otra alternativa para quienes viajan desde el centro y norte de Entre Ríos. Desde Salto se puede continuar hacia Paysandú. Gualeguaychú–Fray Bentos: el puente internacional Libertador General San Martín constituye una opción para dirigirse hacia Montevideo o Florida.

Los pasos fronterizos cuentan habitualmente con servicios migratorios durante las 24 horas. No obstante, ante la posibilidad de un aumento del tránsito durante las actividades, se recomienda consultar previamente los horarios, las condiciones de circulación y eventuales disposiciones especiales.

Qué visitar durante la estadía en Uruguay

Quienes decidan prolongar el viaje podrán combinar las actividades religiosas con recorridos culturales, históricos y naturales en las ciudades del itinerario y sus alrededores.

Paysandú y el turismo termal

La ciudad ofrece propuestas vinculadas con su patrimonio histórico y sus espacios naturales. En los alrededores se encuentran las termas de Guaviyú y Almirón, además de alternativas de alojamiento rural, como Termas San Nicanor y Cabañas La Victoria.

Para quienes buscan actividades al aire libre, también se mencionan las propuestas de Alas Parapente, con vuelos sobre los campos de la región.

Salto y los complejos termales

El ingreso por Concordia permite visitar la ciudad uruguaya de Salto, donde funcionan los complejos termales de Daymán y Arapey.

La oferta turística incluye además experiencias relacionadas con la naturaleza, como las cabalgatas de Mi Lugar y las actividades de Uruwild, orientadas al conocimiento de la biodiversidad local.

Según los datos citados en el material de referencia, durante 2025 el litoral termal uruguayo recibió 315.387 visitantes argentinos.

Montevideo: cultura, gastronomía y costa

En la capital uruguaya, los visitantes pueden recorrer la Ciudad Vieja, la rambla costera y distintos espacios culturales y gastronómicos.

Florida y sus atractivos históricos

La ciudad de Florida, donde está prevista la última actividad del recorrido papal en Uruguay, ofrece sitios de interés histórico, espacios públicos y paisajes rurales en sus alrededores.

Qué documentación se necesita para viajar

Los ciudadanos argentinos pueden ingresar a Uruguay con DNI vigente o pasaporte.

Quienes viajen en automóvil deben contar con licencia de conducir, documentación del vehículo y seguro válido para circular en el Mercosur, además de las autorizaciones que correspondan según cada situación.

Para evitar inconvenientes, se recomienda:

Planificar el viaje con anticipación y calcular los tiempos de traslado.

Consultar el estado de los puentes y los pasos fronterizos antes de salir.

Verificar las condiciones de acceso a cada actividad.

Reservar alojamiento con anticipación si se prevé pasar la noche en Uruguay.

Consultar los canales oficiales para conocer posibles cambios en el cronograma.

Para obtener información sobre destinos y propuestas turísticas uruguayas, se puede visitar el sitio oficial de turismo: Uruguay Natural.

La cercanía con Uruguay permite a los entrerrianos evaluar distintas opciones para organizar el viaje. La elección del paso fronterizo y la planificación de los desplazamientos serán aspectos centrales para quienes quieran combinar las actividades previstas con una visita turística al país vecino.