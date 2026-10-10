El presidente de la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos (CJPER), Gastón Bagnat, brindó precisiones sobre la primera liquidación llevada a cabo bajo el marco de la nueva ley de reforma previsional promulgada en agosto. Ante la incertidumbre generada entre los beneficiarios sobre la modalidad de pago del haber de septiembre, el funcionario aseguró que el haber básico se mantendrá equivalente al de agosto en el recibo principal, mientras que el incremento salarial correspondiente a las últimas paritarias se abonará de manera separada el mismo día en que lo cobren los empleados activos.

Entrevistado por Paralelo32, el titular del organismo previsional llevó tranquilidad a los pasivos provinciales al explicar la mecánica administrativa implementada tras el cierre del cronograma de liquidaciones.

“El mes de septiembre es el primer mes que se liquida totalmente de acuerdo a la reforma. Como la paritaria docente se cerró días posteriores al cierre de nuestras liquidaciones, el haber de septiembre va a salir simplificado con un código que equivale al total percibido en agosto”, indicó Bagnat. Respecto del aumento del escalafón con más aportantes, aclaró “ese incremento se va a pagar el mismo día que lo cobren los docentes en activo. Por este mes el aumento se cobró aparte, pero no va a haber demoras en trasladar el beneficio a los pasivos”.

En relación con el código 1650, correspondiente al monto no remunerativo judicializado, el funcionario confirmó que su acreditación se realiza de forma puntual a todos los jubilados alcanzados por el concepto.

Impacto financiero y acuerdo con ANSES

Durante la entrevista, el funcionario evaluó los primeros resultados de la ley aprobada por la Legislatura provincial y sostuvo que el proceso legislativo logró despejar las dudas iniciales. “La reforma ordenó mucho a la Caja. Todos los jubilados solidariamente reciben el mismo aumento y van a tener su haber actualizado. Ningún jubilado va a cobrar menos que el mes anterior”, aseveró.

El titular de la CJPER valoró especialmente las gestiones encaradas por la administración provincial encabezada por Rogelio Frigerio ante el Gobierno nacional, resaltando la firma de convenios de compensación con la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

“Hemos firmado tres años de acuerdos y ya recibimos 194.000 millones de pesos en concepto de compensación (125 millones de dólares. NdeR). Comparativamente es el mejor acuerdo del país, estamos recibiendo este año el mismo monto que Córdoba y Santa Fe, provincias que duplican nuestro tamaño”, enfatizó.

Según los datos oficiales del organismo, la combinación de los nuevos aportes solidarios de activos y patronales, la retención de subsidios a colegios privados y la cuota enviada por la Nación generará un alivio sustancial. “La diferencia entre septiembre y junio va a ser muy importante, estamos hablando de casi 20.000 millones de pesos más por mes que el sistema pudo regenerar y que, de lo contrario, tendría que haber puesto el Tesoro provincial para terminar de pagar las jubilaciones”, detalló.

El desafío de las cajas municipales

Consultado sobre la situación de los sistemas previsionales de los municipios entrerrianos y las advertencias expresadas por otros especialistas del sector, Bagnat coincidió en que los regímenes locales enfrentan tensiones estructurales similares por el aumento de la expectativa de vida y la falta de crecimiento en la nómina de aportantes. Cabe destacar que Victoria tiene una Caja de Jubilaciones y Pensiones municipal.

“Todos estos sistemas con el tiempo tienden a ser deficitarios, porque la gente vive más tiempo y los aportantes no suben en la misma proporción. Algunas cajas municipales invirtieron bien su dinero inicial y pagan el déficit con renta, pero otras están consumiendo capital o ya no les queda. Todas las gestiones locales deberían contar con un plan de contingencia a largo plazo para compensar el gasto en el tiempo”, concluyó el presidente de la Caja.