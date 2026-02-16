Nogoyá.– La gestión económica de un municipio hoy atraviesa desafíos extraordinarios en comparación a otras gestiones donde el apoyo provincial y nacional reflejado en obras o aportes ya no es moneda corriente. Desde el 2023 al 2027, las ciudades han reordenado sus cálculos de recursos y gastos eximiendo de sus columnas los aportes externos, obligándolos a establecer un nuevo orden de prioridades.

En esta sintonía, la Secretaria de Hacienda, Economía y Finanzas, Lourdes Cappa, recibió a Paralelo32 y analizó el presente financiero de la comuna, subrayando que el cumplimiento de las obligaciones legales y sociales es la columna vertebral de la administración municipal que encabeza Bernardo Schneider.

Uno de los puntos más relevantes de la gestión financiera ha sido el abordaje de las deudas previsionales. Al inicio de la gestión se firmaron convenios para regularizar la situación con la Caja de Jubilaciones; a la fecha, uno de ellos ya ha sido cancelado en su totalidad, mientras que el restante se encuentra al día y próximo a finalizar.

"Estamos al día con aportes, contribuciones y leyes sociales. No hemos tomado nueva deuda y el objetivo es que, al culminar esta gestión, el municipio no tenga pasivos pendientes en este rubro", explicó Cappa.

Asimismo, la contadora detalló el cumplimiento del crédito en dólares tomado y firmado con la provincia, logrando cubrir una nueva cuota cuyo vencimiento operó el pasado 20 de enero con un monto de 59 millones de pesos. “Al cierre de la actual gestión, solo restarán dos cuotas para la cancelación total de este compromiso, lo que representa un alivio financiero significativo para el futuro de la ciudad” remarcó y agregó que más allá del pago de las obligaciones, el municipio ha podido encarar inversiones y adquirir maquinaria como es el caso de un tractor para el área de Parques y Paseos, un camión volcador, un equipo compactador y en próximos días se sumará un camión regador, entre otras maquinarias menores que han sido compradas con fondos propios.

El salario frente a la inflación

La política salarial fue otro de los puntos abordados en la entrevista, sobre todo teniendo en cuenta la proximidad a la apertura de una nueva paritaria. Según la contadora Cappa, el año 2025 cerró con una actualización salarial que se ubicó dos puntos por encima del índice inflacionario. Aunque la funcionaria reconoció que el poder adquisitivo se ve deteriorado por el contexto nacional, remarcó que el municipio ha dado respuesta. "La prioridad es el cumplimiento con los salarios. Estamos siguiendo de cerca los índices para que el trabajador no pierda contra la inflación. Es un trabajo conjunto entre Gobierno y Hacienda para llevar las paritarias al día", sostuvo la secretaria.

Presupuesto y beneficios al contribuyente

Para este año, el presupuesto proyectado en concepto de coparticipación ronda los 10.000 millones de pesos, lo que representa el 70% de los recursos totales, mientras que el 30% restante proviene de la recaudación propia. Actualmente, el nivel de cobro local se mantiene entre un 30% y 35%.

Para incentivar el cumplimiento, el municipio ha implementado beneficios agresivos: un 35% de descuento base por buen pagador, al que se le suma un 5% por boleta digital y un 2% adicional para quienes opten por el pago anual. "Es un gesto para el contribuyente; pagando a principio de año no solo se simplifica el trámite, sino que también le gana a la inflación", detalló Cappa.

El balance de los eventos populares

Finalmente, la secretaria adelantó que se encuentran cerrando los números de los eventos masivos. Sobre la Fiesta de la Guitarra, el balance preliminar es positivo: "La entrada gratuita permitió un acceso masivo y, aunque el clima no acompañó del todo, la cantina trabajó muy bien. Estamos conformes porque el evento se autofinanció y cumpliremos con todos los gastos generados" aseguró.