Con la llegada de la temporada de celebraciones y eventos festivos, la pirotecnia se convierte en una de las mayores preocupaciones para quienes comparten su hogar con animales de compañía. Los estruendos y destellos característicos de los fuegos artificiales pueden generar ansiedad y miedo en perros y gatos domésticos, afectando su bienestar emocional y físico. Sin embargo, existen estrategias prácticas para ayudar a mantener a nuestras queridas mascotas seguras y tranquilas durante estos momentos.

1. Conocé a tu mascota: Cada mascota reacciona de manera única a los sonidos fuertes. Mientras algunos pueden mostrarse indiferentes, otros pueden experimentar ansiedad extrema. Es fundamental observar el comportamiento de tu mascota ante ruidos similares para comprender mejor cómo manejar la situación.

2. Crear un refugio seguro: Preparar un refugio tranquilo y acogedor es esencial. Utilizá mantas, juguetes y objetos familiares para hacer que el espacio sea reconfortante. Además, asegurate de que esté ubicado en una zona alejada del ruido y con poca iluminación, proporcionando a tu mascota un refugio ideal durante los eventos pirotécnicos.

3. Ejercicio antes de los eventos: Antes de que comiencen los fuegos artificiales, dedicá tiempo a ejercitar a tu mascota. Un paseo o una sesión de juegos pueden ayudar a liberar el exceso de energía, haciendo que tu mascota esté menos propensa a la ansiedad durante los eventos ruidosos.

4. Consultar con el veterinario: Si conocés la aversión extrema de tu mascota a los sonidos fuertes, considerá hablar con tu veterinario. El profesional podría recomendarte opciones como suplementos calmantes o, en casos más severos, medicamentos que ayuden a mitigar el estrés de tu mascota durante la pirotecnia.

5. Identificación y precauciones: Asegurate de que tu mascota lleve una identificación actualizada en todo momento, en caso de que se asuste y escape. Mantené las puertas y ventanas cerradas para prevenir que huya durante los momentos de pirotecnia.

6. No forzar la exposición: Si tu mascota muestra signos de angustia frente a la pirotecnia, evitá forzarla a enfrentar la situación. Permitile retirarse a su refugio seguro y ofrecé consuelo a distancia. Respetar sus límites contribuirá a mantener su bienestar emocional.

Al seguir estos consejos prácticos, podemos disfrutar de las festividades mientras garantizamos que nuestras mascotas también tengan unas celebraciones seguras y felices.