Las jornadas de temperaturas frescas se alternan con otras más cercanas al verano y todavía resulta difícil anticipar cuándo llegará el calor sostenido. En este escenario, el fenómeno de El Niño aparece como uno de los factores que pueden influir en las condiciones climáticas de los próximos meses.

El calentamiento de las aguas del Pacífico ecuatorial puede modificar los patrones de lluvias y temperaturas en distintas regiones. Según el informe de octubre del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se preveía la continuidad del fenómeno durante el trimestre octubre-diciembre de 2026.

Aunque el momento de llegada de las altas temperaturas es incierto, preparar los ambientes con anticipación puede evitar decisiones de último momento. Identificar qué espacios necesitan ventilación, con qué frecuencia se utilizan y qué características debe tener un equipo son algunos de los aspectos que conviene considerar.

Distintas alternativas para ventilar los ambientes

La oferta de ventiladores se amplió en los últimos años, con modelos que se adaptan a diferentes espacios y necesidades. Hay equipos de pie, mesa, turbo, pared, techo e industriales, con distintas potencias, tamaños y prestaciones.

Entre las opciones disponibles conviven los modelos tradicionales con otros que incorporan comandos digitales, control remoto y conectividad Wi-Fi, que permite regular su funcionamiento desde el celular.

También existen tecnologías que buscan mejorar la distribución del aire o sumar funciones específicas. Algunas propuestas incluyen sistemas de movimiento horizontal y vertical, como la tecnología Orbital; dispositivos para incorporar pastillas repelentes, como Repeller; y mecanismos de enfriamiento mediante gotas micronizadas, como CoolBreeze.

En ese segmento, la empresa Liliana presentó dos modelos para la temporada, con características orientadas a diferentes usos domésticos.

Dos nuevos modelos con distintas prestaciones

Uno de ellos es el VP20DB, un ventilador de pie de 130 watts que se caracteriza por su estructura robusta. Cuenta con parrillas y hélice de tres aspas metálicas, base con contrapeso y tres velocidades. Su cabezal oscilante y reclinable permite orientar el flujo de aire, mientras que el barral telescópico regula la altura hasta 1,70 metros.

Otra alternativa es el VPD20MR, que incorpora un comando digital táctil con indicador de temperatura ambiente y control remoto. Tiene una potencia de 90 watts, temporizador y modos de funcionamiento Brisa y Sleep. También dispone de cabezal oscilante y reclinable, parrillas metálicas cromadas y altura regulable hasta 1,70 metros.

Ambos modelos forman parte de las novedades que la marca incorpora a su línea de ventilación para esta temporada.

Elegir según el espacio y el uso

La elección de un equipo de ventilación depende de las características de cada ambiente y de los hábitos de quienes lo utilizan. No es lo mismo buscar una solución para un dormitorio, donde puede resultar importante el funcionamiento silencioso y la programación, que para un living o una cocina, donde pueden priorizarse la potencia y la circulación del aire.

Por eso, antes de comprar, conviene comparar aspectos como la potencia, los materiales, la estabilidad, las posibilidades de regulación y las funciones adicionales.

Con la llegada del verano en el horizonte, anticipar estas decisiones permite preparar los hogares para los días de calor y encontrar alternativas que respondan a las necesidades de cada espacio.