Para muchos niños, una extracción de sangre, una radiografía o una resonancia magnética pueden convertirse en una experiencia cargada de ansiedad. El miedo a lo desconocido, las dudas sobre lo que ocurrirá o una experiencia previa negativa suelen generar preocupación tanto en los pequeños como en sus familias.

Sin embargo, especialistas en diagnóstico pediátrico aseguran que una adecuada preparación emocional, una comunicación clara y espacios pensados para las infancias permiten disminuir el estrés y hacer que estos procedimientos sean mucho más amigables.

La preparación comienza antes de salir de casa

Los profesionales coinciden en que el acompañamiento empieza desde el momento en que la familia recibe la indicación médica y solicita el turno.

Explicar al niño qué estudio deberá realizarse, utilizando palabras sencillas y acordes a su edad, ayuda a disminuir la incertidumbre y genera mayor confianza.

Los especialistas aconsejan evitar frases como "no te va a doler nada", ya que pueden generar desconfianza si luego aparece alguna molestia. En cambio, recomiendan brindar información honesta y transmitir tranquilidad.

También destacan la importancia de que médicos, técnicos y personal de salud cuenten con formación específica para comunicarse con niños desde la empatía, la paciencia y la contención.

El juego como herramienta para perder el miedo

El juego ocupa un lugar central en la preparación emocional de los pacientes pediátricos.

La coordinadora de los Servicios de Resonancia Magnética y Tomografía Computada de Diagnóstico Maipú, Jimena Carpio, explicó que comprender previamente cómo será el procedimiento reduce significativamente el temor.

"Incluimos juegos para preparar a los niños desde el punto de vista cognitivo y emocional antes del estudio. A través de un convenio con Rasti, los pacientes pueden armar un resonador con bloques, lo que les permite entender cómo funciona el equipo y llegar con mayor tranquilidad", señaló.

En el caso de las resonancias magnéticas, los especialistas también recomiendan explicar previamente que el equipo emitirá sonidos durante el estudio, que podrán utilizar auriculares o protectores auditivos y que el procedimiento no produce dolor.

Otra estrategia consiste en practicar en casa el desafío de permanecer inmóviles durante algunos minutos, transformándolo en un juego similar a "quedarse como una estatua".

¿Cuándo es necesaria la sedación?

En determinados casos, especialmente cuando se realizan resonancias del sistema nervioso central en niños menores de siete años, suele ser necesaria la sedación.

Esto se debe a que incluso pequeños movimientos pueden afectar la calidad de las imágenes y dificultar el diagnóstico.

Extracción de sangre: cómo hacer más amigable uno de los estudios más temidos

La extracción de sangre continúa siendo uno de los procedimientos que mayor ansiedad genera entre los pacientes pediátricos.

La directora técnica de Laboratorio Maipú, Paula Devincenzi, explicó que el personal especializado utiliza materiales adaptados para trabajar con los vasos sanguíneos de bebés y niños, priorizando procedimientos rápidos y seguros.

"Es importante explicarles que sentirán un pinchazo similar a la picadura de un mosquito, sin minimizar la experiencia ni generar falsas expectativas", indicó.

Además del aspecto técnico, los especialistas remarcan que pequeños gestos ayudan a construir una experiencia positiva.

Entre ellos destacan:

Curitas con diseños infantiles.

Diplomas de "niño o niña valiente".

Espacios de espera con juegos.

Música y actividades recreativas.

Cinco consejos para preparar a un niño antes de un estudio médico

Los profesionales recomiendan algunas acciones sencillas que pueden reducir significativamente el nivel de ansiedad:

Explicar con palabras simples qué sucederá durante el estudio.

Recrear el procedimiento mediante juegos con muñecos o juguetes.

Escuchar y validar sus emociones sin minimizar el miedo.

Llevar un objeto que le genere seguridad, como un peluche o juguete favorito.

Reconocer y felicitar el esfuerzo realizado, independientemente de cómo haya reaccionado.

La importancia de una atención centrada en el paciente

Durante 2025, Diagnóstico Maipú realizó más de 37.000 prestaciones pediátricas, entre estudios de laboratorio y diagnóstico por imágenes.

Para la gerente de Marketing y Comunicación de la institución, Micaela Fioti, estos números reflejan la necesidad de pensar la atención médica desde una perspectiva integral.

"La excelencia médica también se construye con empatía, contención y juego. Cuando los chicos comprenden qué va a suceder y se sienten seguros, viven los estudios de una manera completamente diferente", afirmó.

Los especialistas coinciden en que la innovación en salud no pasa únicamente por incorporar nueva tecnología, sino también por generar experiencias más humanas para los pacientes. En el caso de las infancias, un entorno amigable, una comunicación adecuada y el acompañamiento de la familia pueden marcar la diferencia entre un momento de temor y una experiencia positiva que contribuya a fortalecer el vínculo con el cuidado de la salud.