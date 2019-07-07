Crespo (Paralelo 32)- El reconocido Grupo Encuentro, que vive con mucho entusiasmo desde hace un par de años su retorno a los escenarios, organiza para el viernes 9 de agosto, a las 21:00 en el Salón de la Parroquia San José, una peña. Surgió en 1996 y tuvo luego algunos años de impasse, volvió con algunas actuaciones en 2012 y volvió a reorganizarse en 2017 para estar inicialmente en la Fiesta Nacional de la Avicultura.

Bruno Fail, la voz líder del grupo, dijo a Paralelo 32 que el motivo es “celebrar los 20 años de la edición de nuestro primer disco ‘Por mi Argentina’, que para nosotros fue algo muy importante, nos abrió muchas puertas y nos empezamos a hacer conocer en numerosos lugares de todo el país”.

Los acompañarán conjuntos folclóricos amigos. Los locales y también trascendentes grupos La Clavija y Los Hacheros, y desde Paraná, el afamado grupo La Banda Roja. Participarán ballets invitados y es probable en este sentido que haya una sorpresa muy significativa para esa noche.

Las entradas anticipadas ya están a la venta a $ 150 en Casa Wendler o Imprenta Butvilofsky

Nuevo disco

Grupo Encuentro hizo visitas de promoción a medios de Cosquín, Carlos Paz y de la ciudad de Córdoba días pasados, presentando cinco temas de difusión que el conjunto grabó el año pasado y formarán parte del disco con 12 temas que editará en noviembre próximo.

“En Cadena 3 –comentó Fail- estuvimos en el programa de Rony Vargas, que se escucha en todo el país, siempre fueron difusores nuestros, y tuve la suerte de encontrarme con Víctor Heredia y poder saludarlo después de que nos habíamos cruzado hace muchos años en festivales”.

El nuevo disco de Grupo Encuentro, inicialmente estaba previsto grabar a fines del año pasado. Actualmente tienen grabados cinco de los doce temas, que fueron utilizados para la promoción del grupo en la primavera y verano pasado; pero ya está confirmado que en octubre entran a estudios a grabar los siete temas restantes para la edición completa del disco.