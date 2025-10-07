El 51,4% de los argentinos ve negativa la situación económica • LLA lidera la preferencia en el voto frente al peronismo, pero entre agosto y septiembre avanzó hasta el 50% el apoyo sumado a todos los opositores • Son datos de la Consultora Management & Fit • En ese contexto político, más de 1.155.000 entrerrianos pueden votar el próximo 26 de octubre.