La Selección Argentina de Softbol Femenino hizo historia al consagrarse bicampeona del Torneo Sudamericano. Como parte del equipo técnico que acompañó a estas increíbles atletas, tuvimos el privilegio de implementar técnicas de neurociencias y coaching deportivo que, aunque no reemplazan el entrenamiento físico, técnico y táctico, fueron ese 1% extra que pudo haber marcado la diferencia en los momentos cruciales.

Hoy quiero compartir esta experiencia y reflexionar sobre cómo la preparación mental puede ser el factor decisivo en un mundo donde, cada vez más, los equipos están parejos en habilidades físicas y técnicas.

La mente como ventaja competitiva

Cuando me uní al equipo, una de las primeras cosas que noté fue su talento y dedicación. Estas jugadoras entrenaban horas bajo el sol, perfeccionando cada lanzamiento, cada bateo y cada jugada defensiva. Pero también vi algo más: la presión de competir a alto nivel, la ansiedad antes de los partidos clave y la frustración cuando las cosas no salían como esperaban.

Ahí entró en juego la preparación mental. Se trabajó con ejercicios de visualización, donde las jugadoras imaginaban cada jugada, cada movimiento, incluso cada posible error, y cómo lo superarían. La ciencia respalda esta técnica: cuando visualizamos una acción, se activan las mismas áreas del cerebro que cuando la ejecutamos físicamente. Esto no solo mejora la confianza, sino que también fortalece las conexiones neuronales relacionadas con esa habilidad.

El 1% que hace la diferencia

En el softbol, como en muchos deportes, los equipos están cada vez más parejos en términos de habilidad física y técnica. Lo que marca la diferencia es ese 1% mental: la capacidad de mantener la calma bajo presión, de tomar decisiones rápidas y acertadas, y de levantarse después de un error.

Durante el torneo, hubo momentos clave donde este 1% hizo la diferencia. Por ejemplo, reponerse rápido de un error defensivo que podría haber costado el partido. Pero gracias a las técnicas de regulación emocional que habíamos trabajado, lograron recuperarse rápidamente y pensar en la siguiente jugada, para resolver adecuadamente.

La importancia del equilibrio

Quiero ser claro: la preparación mental no reemplaza el entrenamiento físico, técnico y táctico. De hecho, sin una base sólida en estas áreas, ninguna técnica mental puede compensar. Pero cuando todo lo demás está en su lugar, ese 1% mental puede ser el factor decisivo.

En el caso de la Selección Argentina, el trabajo en equipo, la disciplina y la pasión por el juego eran evidentes. Nuestro rol fue complementar eso con herramientas que les permitieran explotar al máximo su potencial.

Cómo aplicamos estas técnicas

El proceso no fue sencillo. Trabajamos en tres áreas clave:

Visualización y enfoque: Para anticiparse a las jugadas y mantener la concentración en momentos críticos.

Resiliencia emocional: Para manejar el estrés, la ansiedad y la frustración.

Toma de decisiones: Para mejorar la velocidad y precisión con la que procesaban información en el campo.

Cada jugadora tenía desafíos diferentes según las encuestas que hacíamos regularmente, y adaptamos las charlas a sus necesidades individuales. Algunas necesitaban más trabajo en la confianza, otras en la concentración, pero todas entendieron que la mente era una parte fundamental de su rendimiento.

Lecciones más allá del softbol

Esta experiencia no solo me confirmó el poder de las neurociencias, el liderazgo y el coaching deportivo, sino que también me dejó lecciones que pueden aplicarse en otros ámbitos:

En el deporte amateur: Para mejorar el rendimiento y disfrutar más de la práctica.

En equipos corporativos: Para fomentar la colaboración y la toma de decisiones efectivas.

En la vida personal: Para manejar el estrés y alcanzar metas personales.

La consagración de la Selección Argentina de Softbol fue un triunfo colectivo. Fue el resultado de horas de entrenamiento físico, técnico y táctico, pero también de ese 1% mental que las ayudó a mantenerse enfocadas, resilientes y decididas en los momentos clave.