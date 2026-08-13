Con motivo del feriado nacional por el 176° aniversario del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, la Municipalidad de Crespo dio a conocer las actividades previstas y el esquema de funcionamiento de los servicios municipales para el lunes 17 de agosto.

Acto oficial por San Martín

La ceremonia conmemorativa comenzará a las 14:45 frente al busto del General José de San Martín, ubicado en la intersección de San Martín y avenida Independencia.

El acto contará con la participación de autoridades municipales y provinciales, representantes de las fuerzas policiales y militares, Bomberos Voluntarios y autoridades eclesiásticas.

También estarán presentes Veteranos de Malvinas, representantes del sector comercial, productivo y agropecuario, instituciones educativas, deportivas y sociales, además de vecinos de la comunidad.

La actividad tendrá como eje recordar la figura del “Padre de la Patria” y “Libertador de América”, a 176 años de su fallecimiento.

Recolección de residuos: funcionará con normalidad

A pesar del feriado, el servicio de recolección de residuos domiciliarios separados en origen funcionará normalmente desde las 7:00, de acuerdo con el horario correspondiente a la temporada otoño-invierno.

El recorrido se realizará según el esquema establecido por el programa municipal “Otra Oportunidad”, que divide la ciudad en dos sectores: Zona A, hacia el oeste, y Zona B, hacia el este.

La línea divisoria está conformada por las calles Libertad, Entre Ríos, Otto Sagemüller, José Hernández y Arturo Illia. Las calles que funcionan como divisoras están incluidas dentro del circuito correspondiente a la Zona A.

¿Qué residuos se recolectan cada día?

Zona A

Orgánicos y sanitarios: lunes, miércoles y viernes.

lunes, miércoles y viernes. Inorgánicos: martes, jueves y sábados.

Zona B

Orgánicos y sanitarios: martes, jueves y sábados.

martes, jueves y sábados. Inorgánicos: lunes, miércoles y viernes.

Desde el municipio solicitaron a los vecinos mantener la separación de residuos en origen y respetar los días establecidos para cada tipo de material.

Las dependencias municipales permanecerán cerradas

Durante el lunes 17 de agosto no habrá atención al público en las distintas dependencias de la Municipalidad de Crespo.

No obstante, funcionará una guardia permanente durante las 24 horas en Mesa de Entrada, al igual que durante los fines de semana.

Ante cualquier situación de urgencia, los vecinos podrán comunicarse al 4951160.

De esta manera, Crespo mantendrá durante el feriado el servicio de recolección habitual y las guardias correspondientes, mientras la comunidad se prepara para participar del acto oficial en homenaje al General José de San Martín.