La Coordinación de Deportes de la Municipalidad continúa con la implementación del sistema de becas deportivas, una herramienta que busca acompañar a atletas locales con proyección provincial y nacional. Según explicó a Paralelo32 el coordinador Julio Colazo, en los últimos meses se concretó la entrega de 25 becas y 3 subsidios, en el marco de la normativa vigente.

“Se entregaron 25 becas y 3 subsidios. No se pudo otorgar más porque es lo que fija la ordenanza vigente, que contempla hasta 25 becas y 10 subsidios”, precisó el funcionario. Además, detalló que el pago es bimestral y que, en esta oportunidad, los beneficiarios recibieron el monto correspondiente a dos meses en un solo desembolso.

El programa alcanza a deportistas de distintas disciplinas como handball, vóley, taekwondo, fútbol, ​​patín y pádel, a los que recientemente se sumaron casos vinculados al motociclismo y automovilismo. También se incluyen atletas de triatlón, como Máximo Andino y María Victoria Rivero.

Uno de los puntos que Colazo subrayó es que las becas están destinadas exclusivamente a deportistas con participación fuera del ámbito local. “La reglamentación lo dice bien claro: tienen que estar preseleccionados por una federación o compitiendo a nivel provincial o en otras provincias”, explicó, y agregó que existe cierta confusión en torno a este requisito. “Muchos padres creen que es para chicos que juegan solamente en Victoria, pero no es así”.

En ese sentido, destacó que gran parte de los beneficiarios son jóvenes que ya están insertos en circuitos competitivos y exigentes. “La mayoría son menores que están teniendo roce fuera de la ciudad, en ligas y torneos importantes, y eso también posiciona a Victoria como semillero deportivo”, sostuvo.

El coordinador también aclaró que el beneficio está orientado al deporte amateur y que deja de percibirse al momento de dar el salto al profesionalismo. “Cuando un deportista firma un contrato profesional, ya no puede recibir la beca”, indicó.

En cuanto al financiamiento, Colazo explicó que el fondo proviene de un porcentaje de la recaudación de los juegos de azar y añadió que la Coordinación no maneja recursos propios. “Nosotros no disponemos de dinero. Todo se gestiona con anticipación y con autorización. No es algo inmediato”, señaló.

Esa limitación impacta especialmente en situaciones imprevistas, como viajes o competencias que surgen fuera del calendario. “Los tiempos de la municipalidad no son rápidos. Gestionar una ayuda económica puede llevar 20 o 30 días”, reconoció. No obstante, afirmó que se buscan alternativas como pasajes o vales de combustible para dar respuesta en casos urgentes.

Uso de la combi

Respecto a la logística, confirmó que este año no se está utilizando la combi municipal para traslados deportivos. “No está en condiciones y además pertenece al área de Discapacidad, por lo que no se puede usar para otra cosa”, explicó.