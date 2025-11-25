Google lanzó Android Auto, una aplicación para el automóvil que busca adaptar el uso del smartphone de modo tal que el conductor evite distracciones y focalice su atención en el camino.

Es una herramienta gratuita y está disponible sólo para Android. Para usarla se debe contar con una versión 5.0 o superior del sistema operativo.

Desde la app se pueden ver los mapas y acceder a la navegación guiada. También se pueden visualizar las llamadas recibidas y perdidas, los números marcados y los mensajes de voz. A su vez, se puede elegir qué música reproducir. En síntesis, es una forma de trasladar el contenido del celular al auto, tal como explica la compañía.

Todo esto se puede operar a través de botones más grandes que los habituales, que se despliegan en la pantalla o bien por medio de comandos de voz. Es que a través de Google Now se le puede pedir al teléfono que haga un llamado, envíe un mensaje o busque información en el buscador.

Del mismo modo es posible escuchar los mensajes escritos traducidos en una versión de audio o responderlos del mismo modo. También se puede silenciar la conversación o enviar una respuesta automática.

https://www.youtube.com/watch?v=U4MQBGZPopo