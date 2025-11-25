Tecnología al alcance de todos
Cómo funciona Android Auto, la nueva app de Google
Google lanzó Android Auto, una aplicación para el automóvil que busca adaptar el uso del smartphone de modo tal que el conductor evite distracciones y focalice su atención en el camino.
Es una herramienta gratuita y está disponible sólo para Android. Para usarla se debe contar con una versión 5.0 o superior del sistema operativo.
Desde la app se pueden ver los mapas y acceder a la navegación guiada. También se pueden visualizar las llamadas recibidas y perdidas, los números marcados y los mensajes de voz. A su vez, se puede elegir qué música reproducir. En síntesis, es una forma de trasladar el contenido del celular al auto, tal como explica la compañía.
Todo esto se puede operar a través de botones más grandes que los habituales, que se despliegan en la pantalla o bien por medio de comandos de voz. Es que a través de Google Now se le puede pedir al teléfono que haga un llamado, envíe un mensaje o busque información en el buscador.
Del mismo modo es posible escuchar los mensajes escritos traducidos en una versión de audio o responderlos del mismo modo. También se puede silenciar la conversación o enviar una respuesta automática.