La noches o fines de semana donde se transmiten los partidos del Mundial 2026, en que podremos estar acompañados por familiares, o con amigos; suelen ser momentos en los que abundan las comidas y los aperitivos. En ese contexto, mantener hábitos saludables puede resultar un desafío para muchas personas.

Sin embargo, especialistas en nutrición coinciden en que no se trata de eliminar aquellos alimentos que forman parte de los encuentros, sino de aprender a consumirlos con moderación y realizar elecciones que ayuden a lograr un mejor equilibrio nutricional.

La clave pasa por disfrutar de las comidas típicas de esta época sin excesos, prestando atención a las porciones y al ritmo de la ingesta. Comer despacio permite reconocer con mayor facilidad la sensación de saciedad y evitar consumos innecesarios.

Opciones para complementar las picadas

Las tradicionales picadas de quesos, fiambres y snacks pueden complementarse con alternativas que aporten variedad, sabor y nutrientes.

Entre las opciones recomendadas se encuentran los pickles o vegetales encurtidos, que aportan textura y frescura; distintos tipos de panes para acompañar los quesos y embutidos; y brochettes elaboradas con queso, tomate y hojas de albahaca, una combinación simple y atractiva para compartir.

Otra alternativa práctica son los bastones de zanahoria y apio acompañados con queso untable, una propuesta que suma vegetales a la mesa y puede convertirse en una opción liviana dentro de la variedad de platos disponibles.

Disfrutar sin prohibiciones

Los especialistas destacan que las reuniones sociales no deben vivirse desde la restricción permanente, sino desde el equilibrio.

La moderación, la incorporación de frutas y verduras, una adecuada hidratación y la elección consciente de las porciones permiten disfrutar de los encuntros sin dejar de lado una alimentación saludable.