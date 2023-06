Victoria.- A lo largo de la primer semana de junio, desde la Municipalidad de Victoria se realizaron distintas actividades en el marco de la Semana del Ambiente. Una de éstas fue un taller teórico-práctico brindado por la licenciada en nutrición Lucrecia Poma Ré sobre disminución de desperdicios de alimentos en el hogar.

En este contexto, la nutricionista habló con Paralelo 32 y dejó recomendaciones y recetas para lograr disminuir los desperdicios a la hora de cocinar. “Al empezar a cocinar, seguro muchos habrán notado de que siempre queda algún residuo de alimento que termina en la basura, como: pieles, cáscaras, tallos, hojas, semillas, etc. Es normal que estos pequeños componentes del alimento no se usen para la preparación de un plato, pero esta situación se vuelve preocupante cuando no se desecha pequeñas partes, sino el alimento completo”, comenzó Poma Ré.

“Los alimentos son un factor clave para nuestro desarrollo, pero aun conociendo su importancia, cada año en el mundo se pierde o se desperdicia un tercio de los alimentos producidos para el consumo humano. Según la FAO (por sus siglas en inglés: Organización para la Alimentación y la Agricultura), este peligroso hábito no sólo afecta la economía del hogar, sino que también se convierte en un problema para el ambiente, ya que al desechar la manzana o el vegetal que olvidamos en la heladera, estamos también desperdiciando la mano de obra, recursos que se emplearon en su cosecha (como semillas, agua, abono) recursos que se emplearon en su transporte y demás”, planteó.

Algunos datos

La licenciada en nutrición señaló algunos datos “alarmantes” brindados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU):

• Se desperdicia el 17 por ciento de todos los alimentos disponibles en el mundo.

• Cada año se arrojan 1.030 millones de toneladas a la basura.

• En el ámbito mundial, per cápita, cada año se desperdician 121 kilogramos de alimentos en cuanto al consumidor, y 74 kilogramos de esto ocurre en los hogares.

• El 61 por ciento del desperdicio ocurre en los hogares.

• Entre el 8 y el 10 por ciento de las emisiones globales de gases de efecto invernadero están asociadas con alimentos que no se consumen.

• El 26 por ciento que pertenece al servicio de alimentos, es decir proviene de hoteles, restaurantes, bares, colegios y demás establecimientos de atención al público.

• El 13 por ciento corresponde al sector del comercio, como tiendas y supermercados.

• En América Latina se tiran 348.000 toneladas de alimentos por día, lo que representa un desperdicio de 127 millones de toneladas de alimentos al año.

• Los expertos apuntan que estas cifras de desperdicio involucran a toda la cadena agroalimentaria, desde la producción primaria hasta el consumo en hogares.

• En Argentina: (Fuente: FAO) se pierden o se desperdician por año 16 millones de toneladas de alimentos. Esto equivale a casi un kilo por habitante por día.

Cero desperdicios

Seguidamente, indicó que, a la hora de preparar y consumir nuestros alimentos, todos deberíamos trabajar bajo la misma regla, que es la de tener “cero desperdicios en la cocina”. En este sentido, explicó que esto “no es más que tratar de dejar la menor cantidad posible de desperdicios de alimentos y empaques al preparar alimentos y al comer”.

Además, dijo que una forma sencilla de aplicar esto en casa, es bajo la famosa premisa de las “3R”: Reducir, Reutilizar y Reciclar. Con base en lo anterior, detalló:

• Reducir: Comprar la cantidad necesaria de alimentos frescos semanalmente y cocinarlos en las porciones adecuadas según el número de comensales y de este modo evitar que sobre mucha comida.

• Reutilizar: Si te sobró comida, en lugar de tirarlos a la basura sé creativo e incorporalos en una nueva preparación de forma ingeniosa y deliciosa. Se puede congelar para luego reutilizar.

• Reciclar: La última opción es reciclar las sobras de comida o los alimentos que están en mal estado para hacer compost o abono natural.

También, dio distintos consejos útiles para evitar el desperdicio de alimentos en casa. Entre éstos, destacó: comprar sólo lo necesario; revisar la fecha de los productos; organizar la heladera y alacena para tener al alcance los productos que se compraron anteriormente para consumirlos primero y no dejarlos en el olvido y terminen en la basura; tratar de no cocinar de más; reutilizar la comida de forma creativa en otras preparaciones y combinaciones.

Reutilización de alimentos

En cuanto a la reutilización de alimentos, Poma Ré dio cinco ejemplos:

• Para reutilizar alimentos que sobran del puchero como: la papa, batata, cebolla, ajo, apio y carne picada se pueden hacer hamburguesa, albóndigas, pastel de carne, relleno para empanadas.

• Con el arroz, zapallito, zanahoria, perejil, cebolla y ajo se pueden hacer croquetas, bombas, tortilla, revueltos.

• Con las verduras se puede hacer una tortilla, relleno para tarta, empanada, procesar y hacer una salsa para acompañar pastas/carnes.

• Para reutilizar la piel de vegetales se pueden realizar Chips de gran aprovechamiento nutricional y muy sabroso. Ideales para amenizar los aperitivos en familia.

• Para reutilizar las semillas de calabaza/zapallo que hayamos utilizado para otra receta se pueden hacer snacks saludables.

Recetas útiles

La nutricionista dejó para nuestros lectores dos recetas prácticas que cada uno puede comenzar a implementar en su hogar.

Chips

Ingredientes: 300 gr. de piel de vegetales (papa, batata, zanahoria, calabaza), aceite, sal, y condimentos/hierbas aromáticas a gusto.

Preparación

1. Precalentar el horno a 200ºC.

2. Lavar bien las papas, secarlas y pelarlas.

3. Mezclar aceite de oliva, sal, pimienta y hierbas aromáticas al gusto (propuesta: pimentón, orégano y ajo en polvo) y añadir la mezcla a las pieles.

4. Colocar las pieles en la bandeja del horno con papel de hornear.

5. Hornear a 200 º C. hasta que crujan (unos 20 minutos).

6. Una vez horneadas, sacar la bandeja del horno, dejar que se enfríen y colocarlas en un recipiente para servir y degustar.

Snacks de semillas

Ingredientes: semillas, sal, aceite y condimentos/hierbas aromáticas a gusto (ajo y cebolla en polvo, pimentón ahumado, pimienta, otros).

Preparación:

1. En primer lugar, lavar las semillas y quitar todos los restos de pulpa que tengan. Lo ideal es colocarlas en un colador y echarles agua fría para que los filamentos se vayan despegando para terminar retirándolos a mano.

2. Luego, escurrirlas y dejarlas secar sobre un papel de cocina o un paño para que absorba toda el agua.

3. Colocarlas en una bandeja de horno, echarles un chorro de aceite y espolvorear todas las especias que consideres y la sal. Remover bien para que se mezclen todas las especias.

4. Por último, hornear a 220 º C. durante quince minutos y, a media cocción, removerlas un poco para que cocinen bien por ambos lados.